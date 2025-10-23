Μητσοτάκης στο Politico: Ώρα για κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στην άμυνα

Ένας «κοινός ευρωπαϊκός μηχανισμός δανεισμού» θα βοηθούσε τα κράτη να αντιμετωπίσουν έναν ολοένα πιο αβέβαιο κόσμο, δηλώνει στο Politico ο πρωθυπουργός