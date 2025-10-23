Μητσοτάκης από Σύνοδο Κορυφής: Θετικό ότι η αμυντική θεώρηση της Ευρώπης εκτείνεται σε 360 μοίρες όπως ζητούσε η Ελλάδα

Χρειάζονται και ευρωπαϊκοί πόροι για το στεγαστικό - Οι ευρωπαϊκές κυρώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως πίεση στη Ρωσία για να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων - Δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας