Μητσοτάκης από Σύνοδο Κορυφής: Θετικό ότι η αμυντική θεώρηση της Ευρώπης εκτείνεται σε 360 μοίρες όπως ζητούσε η Ελλάδα
Χρειάζονται και ευρωπαϊκοί πόροι για το στεγαστικό - Οι ευρωπαϊκές κυρώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως πίεση στη Ρωσία για να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων - Δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας
Στα ζητήματα της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών παρεμβάσεων για να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις τιμές της ενέργειες και το στεγαστικό αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δήλωσή του προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής.
Όπως είπε «είναι σαφές ότι έχει υπάρξει πρόοδος στο ζήτημα της ανάληψης κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για έργα άμυνας για όλες τις χώρες της ΕΕ. Εκφράζω, επίσης, την ικανοποίησή μου γιατί στα συμπεράσματα περιλαμβάνεται η αμυντική θεώρηση της Ευρώπης η οποία εκτείνεται σε έκταση 360 μοιρών που είναι πάγια ελληνική θέση. Είμαι ικανοποιημένος γιατί οι ελληνικές πρωτοβουλίες που είχαν παρουσιαστεί όπως μια κοινή αντιπυραυλική θωράκιση αποκτούν δυναμική και περιλαμβάνονται στον οδικό χάρτη της Κομισιόν»
Όσον αφορά την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας. Υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες και χαίρομαι που αυτό αναγνωρίζεται και η Κομισιόν έχει αναλάβει δεσμεύσεις για το πώς μπορούμε να μην υπάρχουν οι διαφοροποιήσεις αυτές
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο στεγαστικό υπενθυμίζοντας ότι «η κυβέρνηση έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες για το ακριβό κόστος της στέγης όπως την επιστροφή ενοικίου στις 30 Νοεμβρίου». Ζήτησε, όμως, «να σκεφτούμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ευρωπαϊκοί πόροι από τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ειδικά για τους συμπολίτες που είναι στο ενοίκιο. Πρέπει οι νέοι της Ευρώπης να αισθάνονται ότι η απόκτηση σπιτιού δεν είναι άπιαστο όνειρο».
Ο Έλληνας πρωθυπουργός ερωτηθείς σχετικά εξέφρασε και την ικανοποίηση του για συμφωνήθηκε το 19ο πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία: «Η Ελλάδα είναι υπέρ ότι οι κυρώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως πίεση στη Ρωσία για να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο συντονισμός ΗΠΑ-Ευρώπης είναι καλοδεχούμενος»
