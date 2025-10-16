Χρυσοχοΐδης: Σωστή και μετρημένη η απόφαση της κυβέρνησης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ο στρατός θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης και η Αστυνομία την ευθύνη της ασφάλειας, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη - Προανήγγειλε την ενίσχυση της Τροχαίας με 200 αστυνομικούς