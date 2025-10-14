Τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις: Κοντά στο double score η ΝΔ, μάχη για τη δεύτερη θέση με φόντο το «κόμμα Τσίπρα»
Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης με τριπλάσια διαφορά από τον δεύτερο - 1 στους 2 ζητά «αυτοδύναμη κυβέρνηση ακόμη κι αν χρειαστεί να γίνουν επαναλαμβανόμενες εκλογές»
Στην περιοχή του 30% κυμαίνεται περίπου η Νέα Δημοκρατία στις δύο νέες δημοσκοπήσεις που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας, με το κυβερνητικό στρατόπεδο να ρίχνει το βάρος στη διαχείριση της καθημερινότητας.
Συγκεκριμένα, σε νέα μέτρηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action24, η ΝΔ προπορεύεται στην εκτίμηση ψήφου με ποσοστό 30,1% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,8%, ενώ έπονται με καθοδική τάση η Ελληνική Λύση η οποία βρίσκεται στο 11.1% και η Πλεύση Ελευθερίας που βρίσκεται πια στο 10.9%. Ακολουθούν το Κ.Κ.Ε με 7.6% (+0.2%), ο ΣΥΡΙΖΑ με 4.5% (+ 0.3%), η Φωνή Λογικής με 4.5% (+ 0.2%), το ΜεΡΑ25 με 3.2% (- 1.8%), το Κίνημα Δημοκρατίας με 2.6% (-0.1%), η Νίκη με 2.3% (-0.1%) ,η Νέα Αριστερά με 1.2% (- 0.4%) και το «Άλλο κόμμα» 8.2%, με μεγάλη αύξηση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, οπότε την επιλογή αυτή είχε κάνει το 5% των ερωτηθέντων.
Ως προς την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των πολιτών, την κούρσα των δημοσκοπήσεων οδηγεί σταθερά η ακρίβεια με ποσοστό 55.5%, ενώ έπονται: η Οικονομία/ Ανάπτυξη με 25.6%, η απονομή Δικαιοσύνης / Κράτους Δικαίου και η Διαφθορά που αυξάνουν τα ποσοστά τους στο 16.1% και 15.9% αντίστοιχα, η κατάσταση στο ΕΣΥ με 14.6% σε πτωτική πορεία, τα Εθνικά θέματα/ Ελληνοτουρκικά με 10.6%, το κόστος ενέργειας με 10.5% και η κατάσταση στην Παιδεία με 9.6%.
Εντυπωσιακό ακόμη εύρημα είναι το ποσοστό 45,1% που δίνουν οι πολίτες στην επιλογή «Κανένα» ως προς το κόμμα που ασκεί εποικοδομητική αντιπολίτευση, με τη δεύτερη θέση να καταλαμβάνεται από την Πλεύση Ελευθερίας, με ποσοστό 13%.
Καταλληλότερος ο ΜητσοτάκηςΣε ερώτημα αναφορικά με την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, η επιλογή «κανένας» συγκεντρώνει ποσοστό 31,3%, ενώ ακολουθούν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 28,1%, δηλαδή τριπλάσιο από την επόμενη πολιτική αρχηγό στη σειρά κατάταξης, δηλαδή τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία συγκεντρώνει ποσοστό 7,9% και έπονται οι Νίκος Ανδρουλάκης με 7,8% και Κυριάκος Βελόπουλος με 7,5%.
«Κλειδί» οι αναποφάσιστοιΌπως προκύπτει από τη μέτρηση της Opinion Poll, η «γκρίζα ζώνη» (οι αναποφάσιστοι μαζί με όσους επιλέγουν μικρότερα κόμματα) εκτοξεύεται στο 26%, δίνοντας (σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας) την εικόνα μίας ρευστότητας στο πολιτικό σύστημα, το οποίο αντανακλάται σε μια οκτακομματική Βουλή.
Μάχη για τη δεύτερη θέσηΠαράλληλα, στη δημοσκόπηση της Opinion Poll διαγράφεται μια μάχη για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο «κόμμα Τσίπρα» αφού στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα “κόμμα Τσίπρα”, σίγουρα απαντά το 8.6%, θα μπορούσα να το ψηφίσω το 17.5% και δεν θα μπορούσε να το ψηφίσει κανείς το 69.5%. Σε σχέση με την έρευνα παρατηρείται μια αύξηση του σίγουρα θα ψηφίσω κατά 2.1% και μια μείωση του θα μπορούσα να ψηφίσω της τάξης του 7.8%. Έτσι το άθροισμα σίγουρα και θα μπορούσα να ψηφίσω από 31.8% γίνεται 26.1% . Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η δυνητική ψήφος γενικά και μάλιστα πολύ περισσότερο για κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί δεν έχει καμία σχέση με την πρόθεση ψήφου.
Ειδικά για τη δεξαμενή της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς βλέπουμε ότι «σίγουρα ναι» απαντά το 34.7% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές, το 6.3% του ΠΑΣΟΚ, το 1.8% του Κ.Κ.Ε. Ταυτόχρονα δηλώνει επιπλέον ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει το 44.6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 42.3% των ψηφοφόρων της ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, το 18.2% του Κ.ΚΕ , το 15.8% του ΠΑΣΟΚ, δημιουργώντας μια δυνητική δεξαμενή που αντλεί σχεδόν οριζόντια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ποσοστά σχεδόν double score δίνει στην ΝΔ και η δημοσκόπηση της GPO που διενεργήθηκε για τα Παραπολιτικά FM, όπου το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 28,6% και ακολουθούν στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ με 13,2%. Ακόμη, έπονται η Ελληνική Λύση με 11,5%, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας με 8,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,4%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, το κίνημα Δημοκρατίας με 2,8%, η Νίκη με 2,6%, το ΜεΡΑ25 με 2,5% και η Νέα Αριστερά με 1,8%.
23,9% «ναι« και «μάλλον ναι» για ΤσίπραΤην ίδια ώρα, ενδιαφέρον στη δημοσκόπηση της GPO παρουσιάζουν και τα ευρήματα αναφορικά με το «κόμμα Τσίπρα». Ειδικότερα, στο ερώτημα αν η ίδρυση κόμματος Τσίπρα θα μπορούσε να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό με το 74,1% να απαντά όχι και μάλλον όχι και το 23,9% ναι ή μάλλον ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τυχόν κόμμα Σαμαρά το ποσοστό του όχι/μάλλον όχι είναι στο 78,1% και του ναι/μάλλον ναι στο 19,8%.
Στο ερώτημα, δε, πόσο πιθανό θα ήταν να ψηφίζατε το κόμμα Τσίπρα, το 78,4% απαντά λίγο ή καθόλου ενώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 90,3% για το κόμμα Σαμαρά.
Στην αυτοδυναμία ο κοινωνικός πήχηςΣτα ευρήματα της δημοσκόπησης, ως αξιομνημόνευτο σταχυολογείται το γεγονός ότι το 49,8% των ερωτηθέντων προκρίνει «αυτοδύναμη κυβέρνηση ακόμη κι αν χρειαστεί να γίνουν επαναλαμβανόμενες εκλογές», ενώ το 44% τάσσεται υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας, στοιχείο που ενισχύει την αίσθηση πως κριτήριο για το επόμενο διάστημα θα αποτελέσει η πολιτική και κοινωνική σταθερότητα.
