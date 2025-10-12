Σκέρτσος για Άγνωστο Στρατιώτη: Να το αφήσουμε έξω από την πολιτική διελκυστίνδα που δημιουργεί τεχνητούς διχασμούς

Η σημερινή απόφαση του Πρωθυπουργού κάνει ακριβώς αυτό:-Καταργεί τις πολλαπλές αρμοδιότητες που οδηγούν πολλές φορές σε αδράνεια και κενό αποφάσεων, όταν απειλείται η ιερότητα του χώρου, και τις μεταφέρει όλες σε έναν φορέα, που είναι το Υπ. Άμυνας.-Κατοχυρώνει με θεσμικό τρόπο, για πρώτη φορά, τον χαρακτηρισμό του ΜΑΣ ως μνημείου απόλυτης προστασίας και σεβασμού.-Ορίζει ως χώρο προστασίας το ίδιο το μνημείο καθώς και το χώρο των 4.500 τ.μ. μπροστά από αυτό, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την άσκηση του δικαιώματος στην ειρηνική διαμαρτυρία σε όλο το χώρο που εκτείνεται από τη Λ. Αμαλίας έως την κάτω πλευρά της Πλ. Συντάγματος, που είναι πενταπλάσιος του ΜΑΣ.-Εξυπακούεται ότι τα μέτρα τάξης παραμένουν στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας.Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες ως τόπος μνήμης όσων πολέμησαν για την ελευθερία της πατρίδας μας αλλά και όσων μας ενώνουν και πρέπει να μας ενώνουν μπροστά σε υπαρξιακούς για την πατρίδα κινδύνους.Είναι καιρός να το αφήσουμε έξω από την πολιτική διελκυστίνδα της καθημερινότητας που θολώνει και μικραίνει τη μνήμη δημιουργώντας περιττούς και τεχνητούς διχασμούς».