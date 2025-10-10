Παπαστεργίου: Θα υποστηρίξουμε τη δημιουργία Ψηφιακής Ηλικίας Ενηλικίωσης - Πώς θα μπλοκάρουν τα social media ανηλίκων
Τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα, ως το τέλος Οκτωβρίου, θα ενσωματώσει στο kid’s wallet την επιβεβαίωση ηλικίας, παρουσίασε στους υπουργούς Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ, ο Δημήτρης Παπαστεργίου. Μιλώντας στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Τηλεπικοινωνιών της Ευρώπης στο Χόρσενς της Δανίας, ο Έλληνας υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να νομοθετήσει ώστε να πιέσει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και εμπορίου να χρησιμοποιούν το ευρωπαϊκό εργαλείο αποτροπής της πρόσβασης ανηλίκων σε αυτές, ενώ ανέφερε ότι η Ελλάδα, ως πρωτοπόρος σε αυτό το κομμάτι, προσφέρεται να παρέχει τεχνογνωσία στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.
Επιβεβαιώνοντας το αποκλειστικό ρεπορτάζ του protothema.gr, ο υπουργός ανέφερε ότι η χώρα μας θα χρησιμοποιήσει το εργαλείο age verification, όχι μόνο για το μπλοκάρισμα της πρόσβασης των ανηλίκων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και online γνωριμιών (σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση σε ηλικίες από 15 ετών και άνω), αλλά και για την αποτροπή πρόσβασης των ανηλίκων σε πλατφόρμες πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων, καθώς και online τζόγου. Ο κ. Παπαστεργίου, εξήγησε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι «είμαστε έτοιμοι και θα ενσωματώσουμε στο Kids Wallet την ευρωπαϊκή προσέγγιση επιβεβαίωσης της ηλικίας των χρηστών. Ως μια από τις πρώτες χώρες που ολοκλήρωσαν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές, διαθέτουμε πολύτιμη εμπειρία. Είμαστε διαθέσιμοι να βοηθήσουμε και άλλα κράτη μέλη να κινηθούν γρήγορα με την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής λύσης στα ψηφιακά τους οικοσυστήματα», υπογράμμισε. Επίσης, ο Υπουργός, Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε: «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο επιβεβαίωσης της ηλικίας και για την αποτροπή πρόσβασης των ανηλίκων στα προϊόντα αλκοόλ και καπνού, καθώς και στις διαδικτυακές πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών. Στην Ελλάδα θα κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση με το Kids Wallet, σε συνδυασμό με το ψηφιακό πορτοφόλι Gov.gr Wallet».
Επιπλέον, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε πως: «Η Ελλάδα θα υποστηρίξει τη δημιουργία μιας Ψηφιακής Ηλικίας Ενηλικίωσης της Ε.Ε. Μπορούμε να συζητήσουμε ακόμα και μια κλιμακωτή προσέγγιση ανά ηλικιακή ομάδα, σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Περιμένουμε φυσικά τα πορίσματα της ομάδας εμπειρογνωμόνων που θα συσταθεί από την Πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Δεν είναι όλες οι πλατφόρμες και οι διαδικτυακές υπηρεσίες ίδιες, ούτε θα πρέπει να ρυθμίζονται ως τέτοιες. Διάφορα όρια ηλικίας έχουν προταθεί ως κατάλληλα για την ψηφιακή ενηλικίωση. Θεωρούμε ότι η πιο αποτελεσματική επιλογή είναι να καταστεί υποχρεωτικός ένας μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας σε επίπεδο ΕΕ για τις πλατφόρμες. Σε αυτή την κατεύθυνση θα ήταν πρόσφορη η συνεργασία με τις πλατφόρμες και στο επίπεδο ανάπτυξης του μηχανισμού, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ενσωμάτωσή του».
Ο υπουργός, συνέχισε λέγοντας ότι πρέπει η ΕΕ να νομοθετήσει: «Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να θεσμοθετήσουμε την ευρωπαϊκή προσέγγιση επαλήθευσης της ηλικίας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος, ώστε οι φορείς της ψηφιακής αγοράς —από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έως τους διαδικτυακούς εμπόρους— να πεισθούν να ενσωματώσουν και να διαλειτουργήσουν πλήρως με τη λύση επιβεβαίωσης ηλικίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρειαζόμαστε άμεσες ενέργειες, γιατί κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα που περνά, τα παιδιά βυθίζονται όλο και περισσότερο στον ψηφιακό κόσμο».
Συνεχίζοντας, ο υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο των γονιών και στη σημασία να έχουν οι ίδιοι τα «κατάλληλα εργαλεία στα χέρια τους για να θέσουν όρια στα παιδιά τους». Συγκεκριμένα, είπε: «Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γονείς στην προστασία των ανηλίκων από τον εθισμό στο διαδίκτυο. Είναι οι βασικοί οδηγοί που βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν υγιείς ψηφιακές συνήθειες και κριτική επίγνωση σε ένα περιβάλλον σχεδιασμένο να αιχμαλωτίζει την προσοχή. Η αποτελεσματική πρόληψη ξεκινά από το σπίτι, με τους γονείς να ενδυναμώνουν τα παιδιά τους ώστε να πλοηγούνται υπεύθυνα και με ασφάλεια στο ψηφιακό τοπίο».
