Χάρης Δούκας στο protothema.gr: Αποτυχία για το ΠΑΣΟΚ η 2η θέση, δεν θα συνεργαζόμουν ποτέ με τον Τσίπρα

Κλείσιμο

Δύο χρόνια συμπληρώνει στη δημαρχία της Αθήνας οκαι κάνει έναν πρώτο απολογισμό για το τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει ως τώρα. Παραδέχεται ότι έκανε ένα αργό ξεκίνημα την πρώτη διετία, καθώς δεν γνώριζε πώς δουλεύει η αυτοδιοίκηση, αλλά πλέον λέει ότι η διοίκησή του ανεβάζει ρυθμούς στην υλοποίηση του προγράμματός του. Ο κ. Δούκας χαρακτηρίζει τον κ. Μπακογιάννη «κακό δήμαρχο», καθώς, όπως λέει, είχε εμμονές με έργα βιτρίνας που ταλαιπώρησαν την Αθήνα, όπως ο «Μεγάλος Περίπατος».Μιλώντας για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας, κάνει λόγο για κατάσταση ασφυξίας και ζητάει να τρέξουν άμεσα τα έργα του Μετρό. Παραδέχεται ότι το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης παραμένει και λέει ότι θα συνεχίσει να παίρνει πινακίδες και να κόβει κλήσεις, παρά τις αντιδράσεις.όπως λέει, έχει δημιουργηθεί ένα νέο κίνημα, με πολίτες που προτρέπουν όλους να μην πληρώνουν τις κλήσεις. Ζητεί ακόμη να αυξηθεί το πρόστιμο στις κλήσεις, για να μην είναι αυτές πιο φθηνές από τα πάρκινγκ.Για το θέμα της εγκληματικότητας και της διακίνησης ναρκωτικών, λέει ότι οι έμποροι ναρκωτικών περιμένουν ουσιαστικά τους εξαρτημένους έξω από τα κέντρα απεξάρτησης που λειτουργούν στον Δήμο.λέει χαρακτηριστικά. Στρέφει τα βέλη του και προς το Υπουργείο Υγείας:Ο κ. Δούκας διαφωνεί με εκείνους που πιστεύουν ότι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν έχουνΣτις πολιτικές εξελίξεις επιμένει ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι η πρώτη θέση στις εκλογές και ότι η δεύτερη θέση θα είναι αποτυχία. Τονίζει ότι δεν είναι ικανοποιητικά τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ σήμερα στις δημοσκοπήσεις, από την άλλη όμως, ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να είναι πρόεδρος υπό προθεσμία. Ζητάει συνέδριο, από το οποίο θα προκύψουν ξεκάθαρες θέσεις για το ΠΑΣΟΚ, με κύρια θέση ότι δεν θα υπάρξει καμία μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.