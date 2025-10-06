Χάρης Δούκας στο protothema.gr: Αποτυχία για το ΠΑΣΟΚ η 2η θέση, δεν θα συνεργαζόμουν ποτέ με τον Τσίπρα
Δεν μπορεί κανείς να είναι ικανοποιημένος με τα σημερινά ποσοστά, λέει ο δήμαρχος Αθηναίων μιλώντας στο protothema.gr και την Πρώτη Λέξη - Τονίζει ότι δεν μπορεί ο κ. Ανδρουλάκης να είναι πρόεδρος υπό ομηρία - Κάνει τον έως τώρα απολογισμό της δημαρχίας του, λέει ότι ο κ. Μπακογιάννης ήταν ένας κακός δήμαρχος με εμμονές
Δύο χρόνια συμπληρώνει στη δημαρχία της Αθήνας ο Χάρης Δούκας και κάνει έναν πρώτο απολογισμό για το τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει ως τώρα. Παραδέχεται ότι έκανε ένα αργό ξεκίνημα την πρώτη διετία, καθώς δεν γνώριζε πώς δουλεύει η αυτοδιοίκηση, αλλά πλέον λέει ότι η διοίκησή του ανεβάζει ρυθμούς στην υλοποίηση του προγράμματός του. Ο κ. Δούκας χαρακτηρίζει τον κ. Μπακογιάννη «κακό δήμαρχο», καθώς, όπως λέει, είχε εμμονές με έργα βιτρίνας που ταλαιπώρησαν την Αθήνα, όπως ο «Μεγάλος Περίπατος».
Μιλώντας για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας, κάνει λόγο για κατάσταση ασφυξίας και ζητάει να τρέξουν άμεσα τα έργα του Μετρό. Παραδέχεται ότι το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης παραμένει και λέει ότι θα συνεχίσει να παίρνει πινακίδες και να κόβει κλήσεις, παρά τις αντιδράσεις. Στο Κολωνάκι, όπως λέει, έχει δημιουργηθεί ένα νέο κίνημα «Δεν Πληρώνω», με πολίτες που προτρέπουν όλους να μην πληρώνουν τις κλήσεις. Ζητεί ακόμη να αυξηθεί το πρόστιμο στις κλήσεις, για να μην είναι αυτές πιο φθηνές από τα πάρκινγκ.
Για το θέμα της εγκληματικότητας και της διακίνησης ναρκωτικών, λέει ότι οι έμποροι ναρκωτικών περιμένουν ουσιαστικά τους εξαρτημένους έξω από τα κέντρα απεξάρτησης που λειτουργούν στον Δήμο. «Αν δεν διώξει η Αστυνομία τους διακινητές, θα διώξω τα κέντρα απεξάρτησης από το κέντρο της πόλης», λέει χαρακτηριστικά. Στρέφει τα βέλη του και προς το Υπουργείο Υγείας: «Δεν μπορεί ο Δήμος να προσπαθεί να καθαρίσει τις πλατείες από τα ναρκωτικά και το Υπουργείο Υγείας να μοιράζει σύριγγες τα βράδια στις ίδιες πλατείες».
Ο κ. Δούκας διαφωνεί με εκείνους που πιστεύουν ότι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν έχουν θέση οι σκηνές των απεργών πείνας και τα πανό για τα Τέμπη.
Στις πολιτικές εξελίξεις επιμένει ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι η πρώτη θέση στις εκλογές και ότι η δεύτερη θέση θα είναι αποτυχία. Τονίζει ότι δεν είναι ικανοποιητικά τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ σήμερα στις δημοσκοπήσεις, από την άλλη όμως, ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να είναι πρόεδρος υπό προθεσμία. Ζητάει συνέδριο, από το οποίο θα προκύψουν ξεκάθαρες θέσεις για το ΠΑΣΟΚ, με κύρια θέση ότι δεν θα υπάρξει καμία μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
Για τον κ. Τσίπρα δηλώνει ότι ο ίδιος δεν θα συμπορευθεί ποτέ μαζί του, καθώς ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μόνο. Ο κ. Δούκας λέει ότι οι ψηφοφόροι του έστειλαν ένα μήνυμα στις εσωκομματικές εκλογές, ότι δεν μπορεί να είναι και δήμαρχος και πρόεδρος κόμματος, τονίζει όμως ότι το κεφάλαιο «κεντρική πολιτική σκηνή» δεν έχει κλείσει για εκείνον.
