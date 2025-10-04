Θεοδωρικάκος για τα 51 χρόνια της ΝΔ: Η μεγάλη λαϊκή παράταξη που ενώνει τους Έλληνες με τις αξίες του πατριωτισμού, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης
Η ανάρτηση του υπουργού Ανάπτυξης
Ενα μήνυμα για το παρελθόν και το μέλλον της παράταξης περιείχε η ανάρτηση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου για τα γενέθλια της ΝΔ.
«Η μεγάλη λαϊκή παράταξη που ενώνει τους Έλληνες με τις αξίες του πατριωτισμού, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης» αναφέρει μεταξύ άλλων ο υπουργός.
Η ανάρτηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για τα 51 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας
51 χρόνια Νέα Δημοκρατία
Η μεγάλη λαϊκή παράταξη που ενώνει τους Έλληνες με τις αξίες του πατριωτισμού, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης.
Με όραμα και σχέδιο για την Ελλάδα του αύριο. Με μια παραγωγική οικονομία που δίνει περισσότερες ευκαιρίες προόδου σε όλους, χωρίς διακρίσεις, Με διαφάνεια, σε μια κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης. Με ασφάλεια απέναντι σε κάθε είδους κίνδυνο.
Αυτή την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης αξίζει να δημιουργήσουμε όλοι μαζί — και να την παραδώσουμε στις νεότερες γενιές.
