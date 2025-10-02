Νέα NAVTEX από την Τουρκία για έρευνες του «Πίρι Ρέις»

«Πίρι Ρέις»

Σε νέα δοκιμασία υποβάλλει η Τουρκία τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, λίγες ημέρες μετά την προβληματική ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.Η Άγκυρα εξέδωσε νέα NAVTEX για επιστημονικές έρευνες του «Πίρι Ρέις» από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου σε εκτεταμένη περιοχή,Η περιοχή που καλύπτει η τουρκική NAVTEX εκτείνεταιΗ Τουρκία είχε επιχειρήσει και πριν από δύο εβδομάδες να δοκιμάσει τα ελληνικά αντανακλαστικά, εκδίδοντας NAVTEX για έρευνες, πάλι τουΩστόσο, μετά την έκδοση ελληνικής αντι-NAVTEX, το τουρκικό ερευνητικό δεν απομακρύνθηκε από τον κόλπο της Σμύρνης, όπου παραμένει αγκυροβολημένο μέχρι και σήμερα.Η Τουρκία πολύ συχνά εκδίδει NAVTEX που αφορούν περιοχές τις οποίες διεκδικεί, απλώς για να καταγράφονται οι αξιώσεις της και να δοκιμάζονται τα ελληνικά αντανακλαστικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις το τουρκικό ερευνητικό πλοίο είτε παραμένει στο λιμάνι είτε πραγματοποιεί έρευνες μικρής και συμβολικής έκτασης.