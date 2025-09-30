Λατινοπούλου: Κάποιοι εκμεταλλεύονται τον Ρούτσι και του βάζουν στο χέρι την παλαιστινιακή σημαία
Λατινοπούλου: Κάποιοι εκμεταλλεύονται τον Ρούτσι και του βάζουν στο χέρι την παλαιστινιακή σημαία
«Είναι χυδαίο αυτό, την ώρα του πένθους να πηγαίνουν εκεί. Δεν έχουν ιερό και όσιο, ο κόσμος θα τους κρίνει. Εγώ νοερώς είμαι εκεί και είμαι μαζί του» είπε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής
«Ιερό» χαρακτήρισε η Αφροδίτη Λατινοπούλου το δικαίωμα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι «να ζητήσει την εκταφή του παιδιού του» καυτηριάζοντας, παράλληλα, τους «χυδαίους», όπως είπε, πολιτικούς που πάνε στο Σύνταγμα «για τα ψηφαλάκια».
«Με στενοχωρεί να εκμεταλλεύονται κάποιοι τον κ. Ρούτσι και να του βάζουν στο χέρι την παλαιστινιακή σημαία. Ένας πατέρας που πενθεί και ζητά να δικαιωθεί, να πηγαίνουν κάποιοι που θέλουν να εργαλειοποιήσουν την κατάσταση και να του βάζουν την παλαιστινιακή σημαία στο χέρι. Άλλο η στήριξη και άλλο αυτό που γίνεται» είπε, επίσης, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής στον ΣΚΑΪ.
Στο πλαίσιο αυτό είπε ότι «είναι απαράδεκτοι όλοι οι πολιτικοί που πηγαίνουν εκεί και θέλουν να κερδίσουν κάποια ψηφαλάκια. Είναι χυδαίο αυτό, την ώρα του πένθους να πηγαίνουν εκεί. Δεν έχουν ιερό και όσιο, ο κόσμος θα τους κρίνει. Εγώ νοερώς είμαι εκεί και είμαι μαζί του».
Κατηγόρησε, επίσης, την αντιπολίτευση ότι «επιχείρησε να καπηλευτεί το έγκλημα των Τεμπών» προσθέτοντας ότι «μένει να δούμε αν έχουν βάση τα περί καθυστέρησης της δίκης αν ικανοποιηθεί το αίτημα Ρούτσι. Η δίκη πρέπει να ξεκινήσει για να πέσει άπλετο φως, να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται».
Σύμφωνα με την ίδια «υπάρχει μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα με έντονο το αίσθημα του φόβου και της δυσπιστίας. Οι έρευνες δείχνουν ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς»
Όσον αφορά τη στάση Τραμπ απέναντι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντηση που είχαν στον Λευκό Οίκο, η κυρία Λατινοπούλου σχολίασε «όταν στηρίζεις την Κάμαλα Χάρις αυτά πληρώνονται. Όταν μιλάς για αριστερόστροφο τραμπισμό αυτά πληρώνονται. Ο Τραμπ κάνει αυτό που κρίνει καλό για τη χώρα του. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε σε πολλά πράγματα. Η εξωτερική πολιτική μας δυστυχώς είναι να έχουμε μια Τουρκία που συνεχώς απειλεί, μια Λιβύη που στέλνει λαθρομετανάστες, μια Αλβανία που θέλει τη Βόρεια Ήπειρο και τον Ράμα να έρχεται να κάνει προεκλογικές ομιλίες. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση με τις γειτονικές χώρες».
Πρόσθεσε, δε, «συμφωνώ η χώρα να εξοπλίζεται αλλά δεν μπορούμε να μην παράγουμε» και «οι
παράνομοι μετανάστες πρέπει να συλλαμβάνονται και να στέλνονται στη Γυάρο και τη Μακρόνησο, πρέπει να γίνει σκούπα σε όλη την Ελλάδα να γίνουν».
Ερωτηθείς για το κόμμα της, τέλος, είπε «έχουμε αυτόνομη πορεία, τον Αντώνη Σαμαρά τον σέβομαι και τον εκτιμώ, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εμείς προχωράμε μπροστά και να είμαστε η φωνή του κόσμου»
Πακέτο 1,75 δισ. για 4 εκατ. πολίτες, νέο πλαίσιο για μετανάστες και αλλαγές στη στρατιωτική θητεία σήμερα στο υπουργικό
Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη
Daily Mail: Η Μαρίσσα Λεμού πέθανε από σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου - «Είχαν τη διάγνωση και την έστειλαν σπίτι» λέει η οικογένεια
