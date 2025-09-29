Χατζηβασιλείου: Με casus belli, η Τουρκία δεν θα ενταχθεί στο SAFE και στα ευρωπαϊκά κονδύλια για την άμυνα

Ειδήσεις σήμερα:

«Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ ήταν σαφές: όσο η Τουρκία κρατά το casus belli σε ισχύ, δεν μπορεί να ενταχθεί στον μηχανισμό SAFE και να διεκδικήσει ευρωπαϊκά κονδύλια για την άμυνα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, σε παρέμβασή του στο OPEN το απόγευμα της Δευτέρας.Όπως είπε, την ίδια ώρα, η Ελλάδα «έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των F-35 και υπολογίζεται ότι πριν το τέλος της δεκαετίας, θα γίνουν οι πρώτες παραλαβές», ενώ υπογράμμισε και τη σημασία της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον επικεφαλής της Lockheed Martin.Σχολιάζοντας την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη–Ερντογάν, ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε: «Αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία το ακύρωσε γιατί ενοχλήθηκε, οι λόγοι είναι προφανείς. Ενοχλείται επειδή η κυβέρνηση προχωρά με τη Chevron νοτίως της Κρήτης, επειδή αναγνωρίζονται οι ελληνικές θέσεις και το παράνομο μνημόνιο για ακόμη μια φορά διεμβολίζεται». Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση: «Θλίβομαι ως πολιτικός που άκουσα στην Ελλάδα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να χαρακτηρίζουν την ακύρωση ως δήθεν εθνική ήττα και εθνική ταπείνωση. Στην Ιταλία, με την ακύρωση του ραντεβού Ερντογάν–Μελόνι, η αντιπολίτευση επέδειξε σοβαρότητα. Δυστυχώς η φαιδρότητα είναι προνόμιο της ελληνικής αντιπολίτευσης».Αναφερόμενος στη συνάντηση Τραμπ–Ερντογάν, μίλησε για «καλή προσωπική χημεία» ανάμεσα στους δύο ηγέτες, ωστόσο τόνισε ότι «ο δρόμος της Τουρκίας για τα F-35 παραμένει μακρύς και δύσκολος». Όπως εξήγησε, «είναι απίθανη για την ώρα η επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα, καθώς ο Τραμπ δεν πρόκειται να δώσει τίποτα χωρίς ανταλλάγματα». Μεταξύ αυτών, η Ουάσιγκτον ζητά από την Άγκυρα «βελτίωση των σχέσεων με το Ισραήλ, ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία, επίλυση του ζητήματος των S-400». Όλα αυτά, όπως σημείωσε, «δεν μπορούν να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς κόστος».Ο βουλευτής υπενθύμισε ότι «η Τουρκία έχει δώσει πάνω από 100 δισ. ευρώ στη Ρωσία από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία για την αγορά ενεργειακών πόρων», ενώ οι εξαρτήσεις της σε ρωσικό αέριο και πετρέλαιο καθιστούν αδύνατη την άμεση και άνευ κόστους αλλαγή προμηθευτών. Παράλληλα, επισήμανε τον σκόπελο του Κογκρέσου: «Υπάρχει ήδη επιστολή 20 βουλευτών στον Πρόεδρο Τραμπ, ανάμεσά τους και Ρεπουμπλικανοί, που ζητούν να μην αλλάξει η πολιτική των αμερικανικών κυρώσεων έναντι της Τουρκίας. Άρα τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά».