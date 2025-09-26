Εύσημα από τον μεγιστάνα Μάικλ Μπλούμπεργκ για τη χώρα μας: Η Ελλάδα έγινε πιο ισχυρή υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη
Ο ιδιοκτήτης του ομώνυμου ειδησεογραφικού πρακτορείου ανέβασε φωτογραφία στο Instagram με τον πρωθυπουργό, μετά τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη νωρίτερα σήμερα στον αρχισυντάκτη, John Micklethwait
Με τον μεγιστάνα Μάικλ Μπλούμπεργκ, ιδιοκτήτη, μεταξύ άλλων, του ομώνυμου ειδησεογραφικού πρακτορείου, φωτογραφήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, νωρίτερα σήμερα, παραχώρησε συνέντευξη στον αρχισυντάκτη του Bloomberg News, John Micklethwait.
Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, η περιουσία του οποίου εκτιμάται, σύμφωνα με το Forbes, σε ένα ποσό ύψους κοντά στα 105 δισ. δολάρια, επαίνεσε την πρόοδο της Ελλάδας επί θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
«Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί ισχυρότερη υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού @kyriakos_, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις και προωθώντας την ανάπτυξη. Χάρηκα που είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω σήμερα, για να συζητήσουμε πώς να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη δυναμική για τον ελληνικό λαό» έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram.
