Η Κωνσταντοπούλου μήνυσε την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς στη δίκη Κορκονέα
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μήνυσε την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων γιατί θεώρησε ότι ανακοίνωσή της, στην οποία γινόταν λόγος για «τριτοκοσμικές καταστάσεις», «εικόνες ντροπής» και «τραμπουκισμούς» στη δίκη του Κορκονέα, τη «φωτογράφιζε» και τη δυσφημούσε
Η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) φαίνεται πως περνά πλέον σε άλλη διάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, στις 10 Σεπτεμβρίου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προσήλθε στη ΓΑΔΑ συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της και κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει η ΕΔΕ στις 30 Ιουνίου, με αφορμή τα όσα συνέβησαν στο Τριμελές Εφετείο Λαμίας κατά την εκδίκαση της υπόθεσης Κορκονέα. Χωρίς να την κατονομάζει, η Ένωση περιέγραφε σειρά συμπεριφορών που, σύμφωνα με τους δικαστές, παρακώλυαν τη διαδικασία και δημιουργούσαν εικόνα απαξίωσης της έδρας. Η ανακοίνωση εκείνη, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Τριτοκοσμικές καταστάσεις στα ελληνικά δικαστήρια – Η κατάσταση είναι πλέον ανεξέλεγκτη», έκανε λόγο για «εικόνες ντροπής» και «τραμπουκισμούς» μέσα στην αίθουσα. Αναφερόταν σε επαναλαμβανόμενες ύβρεις κατά της σύνθεσης του δικαστηρίου, σε φωνές «ντροπή – ντροπή», ακόμη και σε περιστατικό όπου η συνήγορος πολιτικής αγωγής τηλεφώνησε στην αστυνομία μέσα από τη δικαστική αίθουσα, ζητώντας να συλληφθούν οι τακτικοί δικαστές και ο εισαγγελέας της έδρας.
Αν και το όνομα της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν αναφερόταν ρητά, οι περιγραφές θεωρήθηκαν ότι την «φωτογράφιζαν» ευθέως, καθώς εκείνη είχε αναλάβει ρόλο συνηγόρου πολιτικής αγωγής στην υπόθεση Κορκονέα. Η ίδια, ωστόσο, δεν άφησε την υπόθεση να περάσει ασχολίαστη. Δυόμισι μήνες αργότερα, απάντησε: στράφηκε ποινικά κατά όλων των μελών του Δ.Σ. της Ένωσης. Με τη μήνυση που κατέθεσε η κ. Κωνσταντοπούλου επιχειρεί να ανατρέψει την εικόνα που δημιουργήθηκε εις βάρος της και να θέσει την Ένωση αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη. Την ίδια στιγμή, η ΕΔΕ είχε ήδη προαναγγείλει ότι θα απευθυνθεί στη Διεθνή Ένωση Δικαστών και θα καταθέσει πρόταση νομοθετικής παρέμβασης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε όπως σημειώνει, να θωρακιστεί θεσμικά η διεξαγωγή των δικών. Η εξέλιξη αυτή προμηνύει ότι η αντιπαράθεση δεν θα σταματήσει εδώ. Από τη μία πλευρά, οι δικαστές καταγγέλλουν συνθήκες που, όπως λένε, «έχουν φτάσει στο απροχώρητο», και από την άλλη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σηκώνει το γάντι, μεταφέροντας την υπόθεση από το πεδίο των ανακοινώσεων στις δικαστικές αίθουσες.
