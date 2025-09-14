Στο σπίτι του Μητσοτάκη για δείπνο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα - Δείτε φωτογραφίες
Δείπνο στην οικία του παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.
Ο πρωθυπουργός, αύριο Δευτέρα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δηλώσεις τους στον Τύπο.
Δείτε φωτογραφίες:
