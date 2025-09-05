Τάκης Θεοδωρικάκος: Ο παραγωγικός μετασχηματισμός είναι πλέον εθνική υπόθεση

Τον τελευταίο χρόνο η κυβέρνηση έχει εγκρίνει επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ - «Είναι πλέον στο στόχαστρό μας κρίσιμες εμβληματικές επενδύσεις που αφορούν την ενεργειακή αυτονομία καθώς και η αμυντική βιομηχανία»