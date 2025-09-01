Κεφαλογιάννης: Τα στελέχη της Πυροσβεστικής υπερβαίνουν εαυτόν - Συνεχής μάχη με την κλιματολογική κρίση

Ο κ. Κεφαλογιάννης στάθηκε στα στοιχεία που δείχνουν ότι φέτος η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες του Νότου