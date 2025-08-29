Χρυσοχοΐδης: Μετά από δεκαετίες δεν υπάρχει ούτε μία κατάληψη σε αίθουσα του ΑΠΘ
Όπως είπε, πρόκειται για «κατάκτηση των φοιτητών, της γνώσης και τελικά του ίδιου του πανεπιστημίου» - Δείτε βίντεο
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, στάθηκε στο τέλος των καταλήψεων στα πανεπιστήμια, αλλά και σε τρία κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας: την αύξηση των τροχαίων, την πορεία της ανάκρισης για την τραγωδία των Τεμπών και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι για πρώτη φορά «μετά από δεκαετίες δεν υπάρχει ούτε ένας χώρος κατειλημμένος, ούτε μια μικρή αίθουσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης». Όπως είπε, πρόκειται για «κατάκτηση των φοιτητών, της γνώσης και τελικά του ίδιου του πανεπιστημίου». Υπογράμμισε ότι για πολλά χρόνια η κοινωνία ανεχόταν τις καταλήψεις λόγω «ιδεοληψιών και αντιλήψεων που δεν είχαν σχέση με το συμφέρον των παιδιών και της Παιδείας».
Σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα, παραδέχθηκε ότι υπάρχει αύξηση, ωστόσο σημείωσε πως «η αστυνόμευση από μόνη της δεν αρκεί». Εξήγησε ότι για χρόνια δεν εφαρμόστηκε συστηματικά η υποχρεωτικότητα του κράνους: «Γιατί δεν αντιδρά ο αστυνομικός; Διότι ήταν κι αυτός μέρος μιας κουλτούρας». Ανέφερε, πάντως, ότι έχει ξεκινήσει πανελλαδική εκστρατεία της Τροχαίας και εκτίμησε πως «μέχρι το τέλος του χρόνου όλοι οι Έλληνες που χρησιμοποιούν δίκυκλο θα φορούν κράνος».
Για την έρευνα της Πυροσβεστικής σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος στα Τέμπη, όπου δεν βρέθηκαν ίχνη καύσης στις μηχανές και τα βαγόνια της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ο υπουργός επισήμανε: «Δεν νομίζω ότι άργησε το πόρισμα. Ας κρατήσουμε ότι διεξάγεται μια ανάκριση για την απώλεια δεκάδων νέων παιδιών. Πρόκειται για ένα από τα τραγικότερα δυστυχήματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ας σεβαστούμε τον ανακριτή και ας μην κάνουμε χειρότερη μια ήδη δύσκολη υπόθεση».
Τέλος, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι έχει διαταχθεί έρευνα από τον Εισαγγελέα Οργανωμένου Εγκλήματος για εγκληματική οργάνωση, απάτη, συναυτουργία, συνέργεια ή ηθική αυτουργία, καθώς ιδιώτες προκάλεσαν μεγάλη οικονομική ζημία. «Μιλάμε για ποσά που υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ, τα οποία πρέπει να επιστραφούν», είπε, προσθέτοντας ότι ερευνώνται ήδη χιλιάδες ΑΦΜ και αναμένονται σύντομα πρώτες ανακοινώσεις.
