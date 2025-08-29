Μαρινάκης: Προσπαθούν να ξεπλύνουν πολιτικά τον Τσίπρα - Γκρεμίζεται η θεωρία του μπαζώματος στα Τέμπη

Ο κ. Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει τη νέα επίθεση που εξαπέλυσε στην Ελλάδα ο Χακάν Φιντάν - Σημείωσε ότι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ευθύνονται όλα τα κόμματα