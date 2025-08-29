Μαρινάκης: Προσπαθούν να ξεπλύνουν πολιτικά τον Τσίπρα - Γκρεμίζεται η θεωρία του μπαζώματος στα Τέμπη
Μαρινάκης: Προσπαθούν να ξεπλύνουν πολιτικά τον Τσίπρα - Γκρεμίζεται η θεωρία του μπαζώματος στα Τέμπη
Ο κ. Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει τη νέα επίθεση που εξαπέλυσε στην Ελλάδα ο Χακάν Φιντάν - Σημείωσε ότι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ευθύνονται όλα τα κόμματα
Στο γεγονός ότι πόρισμα της Πυροσβεστικής για το δυστύχημα στα Τέμπη καταρρίπτει τη θεωρία του μπαζώματος αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης ο οποίος σχολίασε και την ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα σημειώνοντας ότι ορισμένοι προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία.
«Γκρεμίζεται η θεωρία του μπαζώματος. Γκρεμίζεται μια προσπάθεια της αντιπολίτευσης να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη. Η Δικαιοσύνη λειτουργεί, θέλουμε αλήθεια σε όλα, να μας γίνει μάθημα να μην γινόμαστε δικαστές και εισαγγελείς», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο OPEN.
Ερωτηθείς για την κριτική που άσκησε στον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Δεν θα επιτρέψουμε σε κάποιους να ξαναγράψουν την ιστορία. Απάντησα για τον Τσίπρα με πολιτική κριτική. Κάποιοι προσπαθούν να εμφανίσουν τον Αλέξη Τσίπρα ως έναν πολιτικό που κυβέρνησε με καθαρά χέρια. Ο Τσίπρας είχε αυταπάτες στην οικονομία, μας φόρτωσε με χρέος, μας φόρτωσε με το μνημόνιο. Προσπαθούν να ξεπλύνουν πολιτικά τον κ. Τσίπρα.»
«Εμείς είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που πριν την ευρωπαϊκή εισαγγελία στείλαμε 5.200 ΑΦΜ στη δικαιοσύνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την αυτοκριτική που έπρεπε, λέγοντας ότι προφανώς αυτά δεν ήταν αρκετά. Πρόκειται για μια μεγάλη πληγή για την οποία ευθύνονται όλα τα κόμματα. Τα δύο σημαντικά ζητήματα είναι να επιστραφούν τα κλεμμένα -Οι έρευνες είναι πολύ προχωρημένες- και να λειτουργήσει η εξεταστική. Αν προκύψουν εκεί σοβαρά ποινικά στοιχεία, εδώ είμαστε.», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.
Τι είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πυρά στον Χακάν ΦιντάνΟ κ. Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει τη νέα επίθεση που εξαπέλυσε στην Ελλάδα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. «Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν. Επιδιώκει να συνομιλεί με όλους. Δεν θα βάλει στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας. Η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ισχυροποιείται και αυτό θα συνεχίσει να κάνει».
