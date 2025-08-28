Βουλή: Ενός λεπτού σιγή για τον Απόστολο Βεσυρόπουλο - Ορκίστηκε η Στέλλα Αραμπατζή



Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Θ. Παφίλη

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης από την έδρα, ευχήθηκε εκ μέρος του Σώματος περαστικά στον βουλευτή του ΚΚΕ Θανάση Παφίλη που όπως είπε «πέρασε μια περιπέτεια υγείας. Χειρουργήθηκε με επιτυχία. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και να είναι ο αγαπητός Θανάσης γρήγορα κοντά μας».