Κυριάκος Μητσοτάκης: Φιλοξένησε τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου - Δείτε φωτογραφίες
«Η φιλία μεταξύ ηγετών είναι σημαντική σε αυτούς τους καιρούς» ανέφερε ο Λικ Φρίντεν
Στην Ελλάδα βρέθηκε ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Λυκ Φρίντεν μαζί με την σύζυγό του για διακοπές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους υποδέχτηκε στο σπίτι του στην Τήνο.
Ο Φρίντεν ανάρτησε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρουν χαμογελαστοί με την σύζυγό του, Μαριολίν, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου έγραψε στην ανάρτησή του «Υπέροχο να βλέπουμε τους φίλους μας Κυριάκο Μητσοτάκη και Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Η φιλία μεταξύ εθνών και ηγετών είναι τόσο σημαντική σε αυτούς τους απαιτητικούς γεωπολιτικούς καιρούς. Σας ευχαριστώ για την θερμή υποδοχή στην όμορφη Ελλάδα».
Σχετική ανάρτηση έκανε και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι αναδημοσιεύοντας την φωτογραφία του Λικ Φρίντεν και πρόσθεσε: «Ηταν υπέροχα που σας φιλοξενήσαμε στο σπίτι μας».
