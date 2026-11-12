Θα είχε επιτυχία ένα αντίστοιχο «σμαρτάκι» από τη BYD;
Θα είχε επιτυχία ένα αντίστοιχο «σμαρτάκι» από τη BYD;
Η BYD έχει στα σκαριά ένα διθέσιο μίνι για αστική χρήση. Τι δείχνουν οι πρώτες εικόνες σχετικά με την εμφάνιση του μοντέλου.
Η BYD φαίνεται να θέλει να «χτυπήσει» την αγορά των μίνι πόλης, και πιο συγκεκριμένα εξελίσσει τον ανταγωνιστή του smart #2.
Αυτό πηγάζει από τις πρόσφατες εικόνες που δημοσίευσε η Εθνική Υπηρεσία Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Κίνας (CNIPA). Η BYD κατέθεσε σε αυτή το Δεκέμβριο του 2025 σχέδια τα οποία δείχνουν ένα πολύ μικρό διθέσιο όχημα με στρογγυλεμένη εμφάνιση, ακροβολισμένους τροχούς και ιδιαίτερα μικρούς προβόλους, τόσο εμπρός όσο και πίσω. Οι αναλογίες παραπέμπουν στο smart #2, ενώ υπεύθυνοι παρουσιάζονται πέντε σχεδιαστές, μεταξύ των οποίων ο Βόλφγκανγκ Έγκερ, ο επικεφαλής σχεδιασμού της BYD που προηγουμένως έκανε καριέρα στην Audi.
Δείτε εδώ.
Αυτό πηγάζει από τις πρόσφατες εικόνες που δημοσίευσε η Εθνική Υπηρεσία Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Κίνας (CNIPA). Η BYD κατέθεσε σε αυτή το Δεκέμβριο του 2025 σχέδια τα οποία δείχνουν ένα πολύ μικρό διθέσιο όχημα με στρογγυλεμένη εμφάνιση, ακροβολισμένους τροχούς και ιδιαίτερα μικρούς προβόλους, τόσο εμπρός όσο και πίσω. Οι αναλογίες παραπέμπουν στο smart #2, ενώ υπεύθυνοι παρουσιάζονται πέντε σχεδιαστές, μεταξύ των οποίων ο Βόλφγκανγκ Έγκερ, ο επικεφαλής σχεδιασμού της BYD που προηγουμένως έκανε καριέρα στην Audi.
Δείτε εδώ.
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