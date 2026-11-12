Θα είχε επιτυχία ένα αντίστοιχο «σμαρτάκι» από τη BYD;

Η BYD έχει στα σκαριά ένα διθέσιο μίνι για αστική χρήση. Τι δείχνουν οι πρώτες εικόνες σχετικά με την εμφάνιση του μοντέλου.