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Η επόμενη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί στην Αλβανία, όχι όμως το 2027, λέει ο Ράμα
Η επόμενη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί στην Αλβανία, όχι όμως το 2027, λέει ο Ράμα
Οι 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας είχαν συμφωνήσει να πραγματοποιηθεί στην Αλβανία, αφήνοντας ανοιχτή την ημερομηνία
Η επόμενη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί στην Αλβανία, όπως έχει προγραμματιστεί, αλλά όχι πριν από το 2028, δήλωσε την Πέμπτη από το Δουβλίνο ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα.
«Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινή θέση για την ημερομηνία της συνόδου κορυφής», δήλωσε κατά την άφιξή του στην 9η σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.
Ωστόσο, πρόσθεσε, «αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι δεν θα πραγματοποιηθεί το 2027. Και το 2028, αν όντως υπάρξει σύνοδος κορυφής, θα πραγματοποιηθεί στα Τίρανα», συμπλήρωσε.
Τα 32 κράτη μέλη του ΝΑΤΟ είχαν αποφασίσει στην προηγούμενη σύνοδο κορυφής τους τον Ιούλιο στην Άγκυρα να συναντηθούν στην Αλβανία, χωρίς όμως να καθορίσουν ημερομηνία.
«Η επόμενη σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί στην Αλβανία και, φυσικά, πρέπει ακόμη να οριστικοποιήσουμε την ακριβή ημερομηνία», είχε δηλώσει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε μετά τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα.
Η Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν υποχρεούται να πραγματοποιεί τη σύνοδο κορυφής της κάθε χρόνο, αλλά το κάνει συνεχώς από το 2021 και μάλιστα πολλές φορές το 2022 λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, αλλά το ΝΑΤΟ θεωρεί πλέον πιο χρήσιμο να χρονικά διαστήματα μεταξύ των συνόδων κορυφής, ακόμη και των υπουργικών συναντήσεων. Η σύνοδος των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, που παραδοσιακά πραγματοποιείται τον Οκτώβριο, ακυρώθηκε φέτος.
«Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινή θέση για την ημερομηνία της συνόδου κορυφής», δήλωσε κατά την άφιξή του στην 9η σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.
Ωστόσο, πρόσθεσε, «αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι δεν θα πραγματοποιηθεί το 2027. Και το 2028, αν όντως υπάρξει σύνοδος κορυφής, θα πραγματοποιηθεί στα Τίρανα», συμπλήρωσε.
Τα 32 κράτη μέλη του ΝΑΤΟ είχαν αποφασίσει στην προηγούμενη σύνοδο κορυφής τους τον Ιούλιο στην Άγκυρα να συναντηθούν στην Αλβανία, χωρίς όμως να καθορίσουν ημερομηνία.
«Η επόμενη σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί στην Αλβανία και, φυσικά, πρέπει ακόμη να οριστικοποιήσουμε την ακριβή ημερομηνία», είχε δηλώσει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε μετά τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα.
Η Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν υποχρεούται να πραγματοποιεί τη σύνοδο κορυφής της κάθε χρόνο, αλλά το κάνει συνεχώς από το 2021 και μάλιστα πολλές φορές το 2022 λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, αλλά το ΝΑΤΟ θεωρεί πλέον πιο χρήσιμο να χρονικά διαστήματα μεταξύ των συνόδων κορυφής, ακόμη και των υπουργικών συναντήσεων. Η σύνοδος των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, που παραδοσιακά πραγματοποιείται τον Οκτώβριο, ακυρώθηκε φέτος.
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