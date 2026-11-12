Το μεγάλο ρίσκο που πήρε η Nissan πριν από 20 χρόνια
Το μεγάλο ρίσκο που πήρε η Nissan πριν από 20 χρόνια
Η Nissan δημιούργησε μια ολόκληρη κατηγορία πριν από 20 χρόνια, με το νέο τότε Qashqai. Η εταιρεία κάνει αναδρομή στο παρελθόν και μας εξιστορείται το ρίσκο που πήρε και την επιτυχία που ακολούθησε.
Το Nissan Qashqai συμπλήρωσε 20 χρόνια ζωής, και έχει συνδέσει το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στην ιστορία της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας: την καθιέρωση των crossover. Πλέον, έχει σημειώσει περισσότερες από 4,1 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη, έχει παρουσία σε πάνω από 100 χώρες και έχει κερδίσει περισσότερα από 110 διεθνή βραβεία. Η εταιρεία μας παρουσίασε την πορεία του Qashqai, από την σύλληψη της ιδέας για την πρώτη γενιά, μέχρι την υιοθέτηση της υβριδικής τεχνολογίας e-POWER που είναι διαθέσιμη σήμερα.
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