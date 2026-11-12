Το μεγάλο ρίσκο που πήρε η Nissan πριν από 20 χρόνια

Η Nissan δημιούργησε μια ολόκληρη κατηγορία πριν από 20 χρόνια, με το νέο τότε Qashqai. Η εταιρεία κάνει αναδρομή στο παρελθόν και μας εξιστορείται το ρίσκο που πήρε και την επιτυχία που ακολούθησε.