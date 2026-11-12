Ούτε μία, ούτε δύο: Και με τρίτη γυναίκα είχε εξωσυζυγική σχέση ο Χούανγκ της Nvidia λέει το Reuters, εργαζόμενη και αυτή στην εταιρεία
Ούτε μία, ούτε δύο: Και με τρίτη γυναίκα είχε εξωσυζυγική σχέση ο Χούανγκ της Nvidia λέει το Reuters, εργαζόμενη και αυτή στην εταιρεία
Ο μέχρι χθες ισχυρός άνδρας της εταιρείας παραιτήθηκε για τις αποκαλύψεις των σχέσεων με μία υφιστάμενη και μία CEO που πιθανόν είναι πράκτορας της Κίνας
Διευρύνεται ο κύκλος των αποκαλύψεων για τον -πρώην πλέον- επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος εξαναγκάστηκε σε παραίτηση για τις δύο εξωσυζυγικές σχέσεις που είχε, μία από την οποία ήταν με γυναίκα που πιθανόν ήταν κατάσκοπος της Κίνας.
Το πρακτορείο σε δημοσίευμα την Πέμπτη, που επικαλείται δύο πηγές με γνώση του ζητήματος, δεν κατονομάζει την τρίτη αυτή γυναίκα, ούτε αναφέρει ποια ήταν η θέση της στην εταιρεία. Δεν είναι επίσης σαφές πότε είχε τη σχέση με τη γυναίκα αυτή ή πότε -και αν- έχει τελειώσει.
Επισημαίνει ότι προσπάθησε να προσεγγίσει την εν λόγω γυναίκα, αλλά δεν κατέστη δυνατόν. Ούτε η εταιρεία ούτε η Πάουελ ήταν διαθέσιμες για να σχολιάσειτην πληροφορία.
Η αποκάλυψη έρχεται έπειτα από από τις δύο εξωσυζυγικές σχέσεις που οδήγησαν στην παραίτησή του την Πέμπτη. Οι δύο γυναίκες είναι η Άλις Χουάνγκ, την οποία οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες υποπτεύονται ότι είναι κινεζική κατάσκοπος, και η Κίμπερλι Πάουελ.
Η Nvidia αρνήθηκε να σχολιάσει. Η Πάουελ, ο Τζένσεν Χουάνγκ και ένας εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια. Η Άλις Χουάνγκ δεν ήταν διαθέσιμη για να σχολιάσει.
Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχτηκε την εξωσυζυγική σχέση σε δήλωση της 8ης Νοεμβρίου, μετά τις αναφορές για τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, χωρίς όμως να την αναφέρει ονομαστικά.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη διαδοχή εντός της Nvidia, μία από τις μεγαλύτερες σε κεφαλαίοποίηση εταιρείες στον κόσμο, την οποία ο Χουάνγκ διοικούσε για δεκαετίες, χωρίς προφανή διάδοχο.
Το πρακτορείο σε δημοσίευμα την Πέμπτη, που επικαλείται δύο πηγές με γνώση του ζητήματος, δεν κατονομάζει την τρίτη αυτή γυναίκα, ούτε αναφέρει ποια ήταν η θέση της στην εταιρεία. Δεν είναι επίσης σαφές πότε είχε τη σχέση με τη γυναίκα αυτή ή πότε -και αν- έχει τελειώσει.
Επισημαίνει ότι προσπάθησε να προσεγγίσει την εν λόγω γυναίκα, αλλά δεν κατέστη δυνατόν. Ούτε η εταιρεία ούτε η Πάουελ ήταν διαθέσιμες για να σχολιάσειτην πληροφορία.
Η αποκάλυψη έρχεται έπειτα από από τις δύο εξωσυζυγικές σχέσεις που οδήγησαν στην παραίτησή του την Πέμπτη. Οι δύο γυναίκες είναι η Άλις Χουάνγκ, την οποία οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες υποπτεύονται ότι είναι κινεζική κατάσκοπος, και η Κίμπερλι Πάουελ.
Η Nvidia αρνήθηκε να σχολιάσει. Η Πάουελ, ο Τζένσεν Χουάνγκ και ένας εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια. Η Άλις Χουάνγκ δεν ήταν διαθέσιμη για να σχολιάσει.
Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχτηκε την εξωσυζυγική σχέση σε δήλωση της 8ης Νοεμβρίου, μετά τις αναφορές για τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, χωρίς όμως να την αναφέρει ονομαστικά.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη διαδοχή εντός της Nvidia, μία από τις μεγαλύτερες σε κεφαλαίοποίηση εταιρείες στον κόσμο, την οποία ο Χουάνγκ διοικούσε για δεκαετίες, χωρίς προφανή διάδοχο.
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