Γεωργιάδης: Συγχαρητήρια στους διασώστες του ΕΚΑΒ παρά το bullying που τους έκανε η Κωνσταντοπούλου, έχει πια ξεπεράσει κάθε όριο
Γεωργιάδης: Συγχαρητήρια στους διασώστες του ΕΚΑΒ παρά το bullying που τους έκανε η Κωνσταντοπούλου, έχει πια ξεπεράσει κάθε όριο
Ο υπουργός Υγείας συνεχάρη τους διασώστες του ΕΚΑΒ για την τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων και το θάρρος τους να καταγγείλουν την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας
Επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή το περιστατικό με την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας και τη διαχείρισή του από διασώστες του ΕΚΑΒ.
Ο κ. Γεωργιάδης συνεχάρη τους διασώστες τόσο για την τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων όσο και για την απόφασή τους να καταγγείλουν τη συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για «bullying». «Συγχαίρω τους διασώστες του ΕΚΑΒ και για την αυστηρή τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων στην διαχείριση του περιστατικού με την προϊσταμένη/επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας παρά το bullying της Ζωής Κωνσταντοπούλου και για το θάρρος τους να την καταγγείλουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε «απολύτως πρωτοφανές» το να εμποδίζεται το προσωπικό του ΕΚΑΒ κατά την άσκηση των καθηκόντων του. «Είναι πάντως απολύτως πρωτοφανές να εμποδίζεται το προσωπικό του ΕΚΑΒ από την άσκηση των καθηκόντων του», σημείωσε.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι «η συμπεριφορά της κυρίας Προέδρου έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο».
Είναι πάντως απολύτως πρωτοφανές να εμποδίζεται το προσωπικό του ΕΚΑΒ από την άσκηση των καθηκόντων του.
Η συμπεριφορά της κυρίας Προέδρου έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο».
Ο κ. Γεωργιάδης συνεχάρη τους διασώστες τόσο για την τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων όσο και για την απόφασή τους να καταγγείλουν τη συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για «bullying». «Συγχαίρω τους διασώστες του ΕΚΑΒ και για την αυστηρή τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων στην διαχείριση του περιστατικού με την προϊσταμένη/επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας παρά το bullying της Ζωής Κωνσταντοπούλου και για το θάρρος τους να την καταγγείλουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε «απολύτως πρωτοφανές» το να εμποδίζεται το προσωπικό του ΕΚΑΒ κατά την άσκηση των καθηκόντων του. «Είναι πάντως απολύτως πρωτοφανές να εμποδίζεται το προσωπικό του ΕΚΑΒ από την άσκηση των καθηκόντων του», σημείωσε.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι «η συμπεριφορά της κυρίας Προέδρου έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο».
Συγχαίρω τους διασώστες του ΕΚΑΒ και για την αυστηρή τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων στην διαχείριση του περιστατικού με την προϊσταμένη/επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας παρά το bullying της @ZoeKonstant και για το θάρρος τους να την καταγγείλουν.— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 12, 2026
Είναι… pic.twitter.com/cFlDNjCjyJ
Η ανάρτηση του Άδωνι γεωργιάδη«Συγχαίρω τους διασώστες του ΕΚΑΒ και για την αυστηρή τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων στην διαχείριση του περιστατικού με την προϊσταμένη/επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας παρά το bullying της Ζωής Κωνσταντοπούλου και για το θάρρος τους να την καταγγείλουν.
Είναι πάντως απολύτως πρωτοφανές να εμποδίζεται το προσωπικό του ΕΚΑΒ από την άσκηση των καθηκόντων του.
Η συμπεριφορά της κυρίας Προέδρου έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο».
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