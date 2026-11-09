Η Suzuki θέλει να γίνει πιο ανταγωνιστική - Πώς θα το πετύχει
Η Suzuki θέλει να γίνει πιο ανταγωνιστική - Πώς θα το πετύχει
Η Suzuki θέλει να γίνει πιο ανταγωνιστική και να «χτυπήσει» τις κινεζικές εταιρείες. Έχει καταστρώσει πλάνο για τα επόμενα δέκα χρόνια, με το οποίο θα κάνει την εξέλιξη των νέων μοντέλων λιγότερο κοστοβόρα και πιο γρήγορη.
Η Suzuki έχει ένα νέο πλάνο για τα επόμενα δέκα χρόνια, με σκοπό να καταφέρει να βρεθεί μπροστά από τον ανταγωνισμό. Σκοπεύει να εξελίξει νέες αρχιτεκτονικές, η οποίες θα μπορούν να δεχτούν ηλεκτρικά και υβριδικά σύνολα, καθώς και range-extender εκδόσεις, και θα χρησιμοποιούνται σε μια νέα γενιά μοντέλων, διαφορετικών κατηγοριών.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα