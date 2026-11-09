Η Suzuki θέλει να γίνει πιο ανταγωνιστική - Πώς θα το πετύχει

Η Suzuki θέλει να γίνει πιο ανταγωνιστική και να «χτυπήσει» τις κινεζικές εταιρείες. Έχει καταστρώσει πλάνο για τα επόμενα δέκα χρόνια, με το οποίο θα κάνει την εξέλιξη των νέων μοντέλων λιγότερο κοστοβόρα και πιο γρήγορη.