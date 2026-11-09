Η Suzuki θέλει να γίνει πιο ανταγωνιστική - Πώς θα το πετύχει
NEWSAUTO.GR

Η Suzuki θέλει να γίνει πιο ανταγωνιστική - Πώς θα το πετύχει

Η Suzuki θέλει να γίνει πιο ανταγωνιστική και να «χτυπήσει» τις κινεζικές εταιρείες. Έχει καταστρώσει πλάνο για τα επόμενα δέκα χρόνια, με το οποίο θα κάνει την εξέλιξη των νέων μοντέλων λιγότερο κοστοβόρα και πιο γρήγορη.

Η Suzuki θέλει να γίνει πιο ανταγωνιστική - Πώς θα το πετύχει
Η Suzuki έχει ένα νέο πλάνο για τα επόμενα δέκα χρόνια, με σκοπό να καταφέρει να βρεθεί μπροστά από τον ανταγωνισμό. Σκοπεύει να εξελίξει νέες αρχιτεκτονικές, η οποίες θα μπορούν να δεχτούν ηλεκτρικά και υβριδικά σύνολα, καθώς και range-extender εκδόσεις, και θα χρησιμοποιούνται σε μια νέα γενιά μοντέλων, διαφορετικών κατηγοριών.

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