Αμεσα στο συνεργείο αυτοκίνητα λόγω βροχής - Ποιους αφορά;
Μια αδυναμία στην αποστράγγιση του νερού οδηγεί χιλιάδες πολυτελή SUV στο συνεργείο.
Η Jaguar Land Rover ανακαλεί 93.997 Range Rover στις ΗΠΑ, καθώς η συγκέντρωση νερού μπορεί να καταστρέψει την κάμερα οπισθοπορείας. Η καμπάνια αφορά μοντέλα 2022–2026, ενώ αντίστοιχη ανάκληση υπάρχει στον Καναδά.
Το πρόβλημα αφορά την πίσω κάμερα, η οποία μπορεί να σταματήσει να μεταδίδει εικόνα στην οθόνη του αυτοκινήτου.
Η συγκεκριμένη ανάκληση αφορά Range Rover και όχι μοντέλα Jaguar, παρά την εταιρική ονομασία Jaguar Land Rover. Η αμερικανική αρχή οδικής ασφάλειας NHTSA καταγράφει 93.997 οχήματα, με έτη μοντέλου από το 2022 έως το 2026.
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