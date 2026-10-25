Αμεσα στο συνεργείο αυτοκίνητα λόγω βροχής - Ποιους αφορά;

Η Jaguar Land Rover ανακαλεί 93.997 Range Rover στις ΗΠΑ, καθώς η συγκέντρωση νερού μπορεί να καταστρέψει την κάμερα οπισθοπορείας. Η καμπάνια αφορά μοντέλα 2022–2026, ενώ αντίστοιχη ανάκληση υπάρχει στον Καναδά.

Το πρόβλημα αφορά την πίσω κάμερα, η οποία μπορεί να σταματήσει να μεταδίδει εικόνα στην οθόνη του αυτοκινήτου.

Η συγκεκριμένη ανάκληση αφορά Range Rover και όχι μοντέλα Jaguar, παρά την εταιρική ονομασία Jaguar Land Rover. Η αμερικανική αρχή οδικής ασφάλειας NHTSA καταγράφει 93.997 οχήματα, με έτη μοντέλου από το 2022 έως το 2026.