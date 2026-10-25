Η σειρά Nature’s Promise, αποκλειστικά στα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνδυάζει ποιότητα, φυσικά συστατικά και πλούσια γεύση, με περισσότερες από 140 επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας.
Μιμή Ντενίση: Θα γίνει λίγο της τρελής, αν πάω στην πολιτική γιατί τις απόψεις δεν μπορώ να τις κρατήσω μέσα μου
Μιμή Ντενίση: Θα γίνει λίγο της τρελής, αν πάω στην πολιτική γιατί τις απόψεις δεν μπορώ να τις κρατήσω μέσα μου
Δεν είμαι δειλή, αυτά που σκέφτομαι τα λέω, τόνισε η ηθοποιός και συγγραφέας
Ανοιχτό άφησε η Μίμη Ντενίση το ενδεχόμενο να ασχοληθεί κάποια στιγμή ενεργά με την πολιτική, παρότι δεν έκρυψε την αρνητική εικόνα που έχει σχηματίσει για τον χώρο μέσα από την προσωπική της εμπειρία.
Η ηθοποιός και συγγραφέας τόνισε ότι υπάρχουν άνθρωποι που την ενθαρρύνουν να ασχοληθεί με τα κοινά και άλλοι που είναι αντίθετοι. Αν τελικά, πάρει την απόφαση να κάνει το βήμα, θεωρεί πως «θα γίνει λίγο της τρελής», αφού δεν συνηθίζει να κρατά τις απόψεις της για τον εαυτό της.
Η Μιμή Ντενίση ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «For You», το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, και ρωτήθηκε για το αν θα ασχοληθεί μελλοντικά με την πολιτική. Με αφορμή την ερώτηση αυτή, υποστήριξε πως τα έργα της έχουν πολιτικό χαρακτήρα. «Κατ’ αρχήν, πολιτική είναι αυτά που κάνω. Θεωρώ ότι είναι πολιτικά αυτά τα έργα. Δεν μπορώ να πω ότι η πολιτική είναι ένας χώρος που μ’ ευχαριστεί. Γιατί την έχω ζήσει αρκετά από μέσα και με τον πατέρα μου, που ήταν στρατηγός και φίλος με όλους τους παλιούς πολιτικούς και με τον Αντώνη την έχω ζήσει, από την πλευρά του Ανδρέα Παπανδρέου», επισήμανε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 08:30
Για την ίδια, η πολιτική είναι ένας χώρος γεμάτος ίντριγκες, παρασκηνιακές συγκρούσεις και καταστάσεις. «Ξέρω ότι είναι ένας χώρος που το θέατρο, μπροστά του, είναι παιδική χαρά. Έχει πολύ ίντριγκα, πολλά μαχαιρώματα, πολλά πράγματα που δεν είναι όπως φαίνονται. Νομίζω ότι, αν πάω εγώ στην πολιτική, θα γίνει λίγο της τρελής γιατί τις απόψεις μου δεν μπορώ να τις κρατήσω μέσα μου», περιέγραψε.
Κλείνοντας, η Μιμή Ντενίση δήλωσε πως την απασχολεί η ιδέα να εμπλακεί στο μέλλον με τον πολιτικό στίβο. «Επίσης, επειδή δεν είμαι δειλή, αυτά που σκέφτομαι τα λέω. Θα γίνει ένας πανικός, αν πάω. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν πάρα πολύ να πάω, υπάρχουν και άλλοι που δεν θέλουν καθόλου. Το σκέφτομαι», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η ηθοποιός και συγγραφέας τόνισε ότι υπάρχουν άνθρωποι που την ενθαρρύνουν να ασχοληθεί με τα κοινά και άλλοι που είναι αντίθετοι. Αν τελικά, πάρει την απόφαση να κάνει το βήμα, θεωρεί πως «θα γίνει λίγο της τρελής», αφού δεν συνηθίζει να κρατά τις απόψεις της για τον εαυτό της.
Η Μιμή Ντενίση ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «For You», το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, και ρωτήθηκε για το αν θα ασχοληθεί μελλοντικά με την πολιτική. Με αφορμή την ερώτηση αυτή, υποστήριξε πως τα έργα της έχουν πολιτικό χαρακτήρα. «Κατ’ αρχήν, πολιτική είναι αυτά που κάνω. Θεωρώ ότι είναι πολιτικά αυτά τα έργα. Δεν μπορώ να πω ότι η πολιτική είναι ένας χώρος που μ’ ευχαριστεί. Γιατί την έχω ζήσει αρκετά από μέσα και με τον πατέρα μου, που ήταν στρατηγός και φίλος με όλους τους παλιούς πολιτικούς και με τον Αντώνη την έχω ζήσει, από την πλευρά του Ανδρέα Παπανδρέου», επισήμανε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 08:30
Για την ίδια, η πολιτική είναι ένας χώρος γεμάτος ίντριγκες, παρασκηνιακές συγκρούσεις και καταστάσεις. «Ξέρω ότι είναι ένας χώρος που το θέατρο, μπροστά του, είναι παιδική χαρά. Έχει πολύ ίντριγκα, πολλά μαχαιρώματα, πολλά πράγματα που δεν είναι όπως φαίνονται. Νομίζω ότι, αν πάω εγώ στην πολιτική, θα γίνει λίγο της τρελής γιατί τις απόψεις μου δεν μπορώ να τις κρατήσω μέσα μου», περιέγραψε.
Κλείνοντας, η Μιμή Ντενίση δήλωσε πως την απασχολεί η ιδέα να εμπλακεί στο μέλλον με τον πολιτικό στίβο. «Επίσης, επειδή δεν είμαι δειλή, αυτά που σκέφτομαι τα λέω. Θα γίνει ένας πανικός, αν πάω. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν πάρα πολύ να πάω, υπάρχουν και άλλοι που δεν θέλουν καθόλου. Το σκέφτομαι», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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