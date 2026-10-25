Δικαστής στη Φλόριντα ρωτούσε στο δικαστήριο κατηγορούμενο για ενδοοικογενειακή βία... πώς θα ψήσει την τέλεια μπριζόλα

Η δικαστής όρισε την εγγύηση του Τζόνσον στα 1.500 δολάρια και τον ρώτησε αν μπορούσε να πληρώσει το ποσό, εκείνος είπε ναι με την δικαστή να σχολιάζει «Φυσικά και μπορείτε με τέτοια πράγματα που μαγειρεύετε»