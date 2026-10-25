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Δικαστής στη Φλόριντα ρωτούσε στο δικαστήριο κατηγορούμενο για ενδοοικογενειακή βία... πώς θα ψήσει την τέλεια μπριζόλα
Δικαστής στη Φλόριντα ρωτούσε στο δικαστήριο κατηγορούμενο για ενδοοικογενειακή βία... πώς θα ψήσει την τέλεια μπριζόλα
Η δικαστής όρισε την εγγύηση του Τζόνσον στα 1.500 δολάρια και τον ρώτησε αν μπορούσε να πληρώσει το ποσό, εκείνος είπε ναι με την δικαστή να σχολιάζει «Φυσικά και μπορείτε με τέτοια πράγματα που μαγειρεύετε»
Μια δικαστής στη Φλόριντα δέχεται έντονες επικρίσεις, αφού ζήτησε από έναν κατηγορούμενο για ενδοοικογενειακή βία συμβουλές μαγειρικής κατά τη διάρκεια δικαστικής ακρόασης, ρωτώντας τον, μεταξύ άλλων, πώς μπορεί να ψήσει την τέλεια μπριζόλα.
Η δικαστής του Broward County, Άλισον Γκίλμαν, συζήτησε με έναν ασυνήθιστο τρόπο για το τι θα της μαγείρευε ο Κρίστοφερ Τζόνσον, ο οποίος εμφανίστηκε ενώπιόν της τη Δευτέρα για την ακρόαση σχετικά με την εγγύησή του, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορία για ενδοοικογενειακή επίθεση.
Ο Τζόνσον, ο οποίος εργάζεται ως σεφ σε αθλητικό μπαρ στη Φλόριντα, συνελήφθη με την κατηγορία ότι φέρεται να τράβηξε τα μαλλιά της πρώην συντρόφου του και να τη γρονθοκόπησε στο στόμα, προκαλώντας της σκίσιμο στο χείλος, σύμφωνα με την αστυνομία του Σάνραϊζ.
«Αν επρόκειτο να μου μαγειρέψετε ένα πιάτο, ποιο θα ήταν αυτό;» ρώτησε η Γκίλμαν, σύμφωνα με βίντεο από τη δικαστική αίθουσα που εξασφάλισε το WSVN.
Η συζήτηση στράφηκε γρήγορα στις δικές της δυσκολίες με το ψήσιμο στη σχάρα.
«Μπριζόλα στη σχάρα. Σωστά. Βλέπετε, είτε την καίω απ’ έξω και δεν ψήνεται αρκετά στο εσωτερικό είτε την παραψήνω», είπε η Γκίλμαν.
Ο Τζόνσον φάνηκε να της δίνει συμβουλές, κάνοντας χειρονομίες καθώς εξηγούσε μια τεχνική που περιλάμβανε το γύρισμα της μπριζόλας μεταξύ των θέσεων «10 η ώρα» και «2 η ώρα».
«Εννοείτε να γυρίζω την μπριζόλα;» ρώτησε η δικαστής.
«Δέκα η ώρα, δύο η ώρα», επανέλαβε ο Τζόνσον.
«Δέκα η ώρα, δύο η ώρα. Δηλαδή, την κρατάτε στην ίδια πλευρά και τη γυρίζετε. Αλλά την αναποδογυρίζετε»; ρώτησε η Γκίλμαν.
Η δικαστής του Broward County, Άλισον Γκίλμαν, συζήτησε με έναν ασυνήθιστο τρόπο για το τι θα της μαγείρευε ο Κρίστοφερ Τζόνσον, ο οποίος εμφανίστηκε ενώπιόν της τη Δευτέρα για την ακρόαση σχετικά με την εγγύησή του, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορία για ενδοοικογενειακή επίθεση.
Ο Τζόνσον, ο οποίος εργάζεται ως σεφ σε αθλητικό μπαρ στη Φλόριντα, συνελήφθη με την κατηγορία ότι φέρεται να τράβηξε τα μαλλιά της πρώην συντρόφου του και να τη γρονθοκόπησε στο στόμα, προκαλώντας της σκίσιμο στο χείλος, σύμφωνα με την αστυνομία του Σάνραϊζ.
Florida judge under fire after asking domestic violence suspect for cooking advice in court https://t.co/KYzFBjcKsd https://t.co/LbWI04PB26— New York Post (@nypost) October 24, 2026
«Αν επρόκειτο να μου μαγειρέψετε ένα πιάτο, ποιο θα ήταν αυτό;» ρώτησε η Γκίλμαν, σύμφωνα με βίντεο από τη δικαστική αίθουσα που εξασφάλισε το WSVN.
Η συζήτηση στράφηκε γρήγορα στις δικές της δυσκολίες με το ψήσιμο στη σχάρα.
«Μπριζόλα στη σχάρα. Σωστά. Βλέπετε, είτε την καίω απ’ έξω και δεν ψήνεται αρκετά στο εσωτερικό είτε την παραψήνω», είπε η Γκίλμαν.
Ο Τζόνσον φάνηκε να της δίνει συμβουλές, κάνοντας χειρονομίες καθώς εξηγούσε μια τεχνική που περιλάμβανε το γύρισμα της μπριζόλας μεταξύ των θέσεων «10 η ώρα» και «2 η ώρα».
«Εννοείτε να γυρίζω την μπριζόλα;» ρώτησε η δικαστής.
«Δέκα η ώρα, δύο η ώρα», επανέλαβε ο Τζόνσον.
«Δέκα η ώρα, δύο η ώρα. Δηλαδή, την κρατάτε στην ίδια πλευρά και τη γυρίζετε. Αλλά την αναποδογυρίζετε»; ρώτησε η Γκίλμαν.
Η δικαστής είχε ακόμη μία ερώτηση σχετικά με το πώς θα μπορούσε να πετύχει την κατάλληλη υφή στην μπριζόλα.
«Πώς γίνεται να μη βγει μια μπριζόλα σκληρή; Αυτό είναι επίσης κάτι άλλο — αλλά μάλλον για κάποια άλλη μέρα», είπε η Γκίλμαν.
Η δικαστής όρισε την εγγύηση του Τζόνσον στα 1.500 δολάρια και τον ρώτησε αν μπορούσε να πληρώσει το ποσό. Εκείνος απάντησε: «Ναι».
«Φυσικά και μπορείτε. Με τέτοια πράγματα που μαγειρεύετε», είπε η δικαστής, προσθέτοντας ότι «θα έπρεπε» να επισκεφθεί το κατάστημα όπου εργάζεται για να δοκιμάσει το φαγητό του.
Η αμήχανη συνομιλία της Γκίλμαν με τον Τζόνσον προκάλεσε έκτοτε επικρίσεις από οργανώσεις που υποστηρίζουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με τη New York Post.
Η δρ Λίντα Πάρκερ, διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης Women in Distress, επέκρινε τη συζήτηση, επισημαίνοντας ότι ήταν ακατάλληλη δεδομένων των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος.
«Να γυρίσει την μπριζόλα; Τι; Μιλάμε για μπριζόλες σε μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας; Αυτό λέει στους επιζώντες: “Μπορεί να μη λάβω τη δικαιοσύνη που χρειάζομαι”», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης.
«Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο θα έπρεπε να εξελίσσεται μια τέτοια διαδικασία και ελπίζω να υπάρξει κάποια αντίδραση προς τη δικαστή», πρόσθεσε η Πάρκερ.
Η Γκίλμαν εξελέγη δικαστής στο δικαστήριο της κομητείας Μπράουαρντ το 2020, αφού απέκτησε πτυχίο εγκληματολογίας από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο St. Thomas. Προηγουμένως εργαζόταν ως δικηγόρος υπεράσπισης σε ποινικές υποθέσεις.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το WSVN, ο Τζόνσον είχε συλληφθεί στο παρελθόν για επιβαρυμένη σωματική επίθεση σε βάρος της ίδιας γυναίκας, όταν εκείνη ήταν έγκυος στο παιδί τους.
Έκτοτε, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και του επιβλήθηκε απαγόρευση επικοινωνίας με το θύμα.
Δεν ήταν, ωστόσο, η πρώτη φορά που η δικαστής Γκίλμαν έκανε σχόλια σχετικά με το φαγητό μέσα στη δικαστική αίθουσα.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ενώ προήδρευε σε διαφορετική υπόθεση που αφορούσε έναν άνδρα ο οποίος δήλωσε ότι εργαζόταν σε εστιατόριο θαλασσινών, η δικαστής αστειεύτηκε λέγοντας ότι δεν επρόκειτο να αναφερθεί στις «ικανότητές της στην παρασκευή γαρίδων».
«Πώς γίνεται να μη βγει μια μπριζόλα σκληρή; Αυτό είναι επίσης κάτι άλλο — αλλά μάλλον για κάποια άλλη μέρα», είπε η Γκίλμαν.
Η δικαστής όρισε την εγγύηση του Τζόνσον στα 1.500 δολάρια και τον ρώτησε αν μπορούσε να πληρώσει το ποσό. Εκείνος απάντησε: «Ναι».
«Φυσικά και μπορείτε. Με τέτοια πράγματα που μαγειρεύετε», είπε η δικαστής, προσθέτοντας ότι «θα έπρεπε» να επισκεφθεί το κατάστημα όπου εργάζεται για να δοκιμάσει το φαγητό του.
Η αμήχανη συνομιλία της Γκίλμαν με τον Τζόνσον προκάλεσε έκτοτε επικρίσεις από οργανώσεις που υποστηρίζουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με τη New York Post.
Η δρ Λίντα Πάρκερ, διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης Women in Distress, επέκρινε τη συζήτηση, επισημαίνοντας ότι ήταν ακατάλληλη δεδομένων των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος.
«Να γυρίσει την μπριζόλα; Τι; Μιλάμε για μπριζόλες σε μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας; Αυτό λέει στους επιζώντες: “Μπορεί να μη λάβω τη δικαιοσύνη που χρειάζομαι”», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης.
«Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο θα έπρεπε να εξελίσσεται μια τέτοια διαδικασία και ελπίζω να υπάρξει κάποια αντίδραση προς τη δικαστή», πρόσθεσε η Πάρκερ.
Η Γκίλμαν εξελέγη δικαστής στο δικαστήριο της κομητείας Μπράουαρντ το 2020, αφού απέκτησε πτυχίο εγκληματολογίας από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο St. Thomas. Προηγουμένως εργαζόταν ως δικηγόρος υπεράσπισης σε ποινικές υποθέσεις.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το WSVN, ο Τζόνσον είχε συλληφθεί στο παρελθόν για επιβαρυμένη σωματική επίθεση σε βάρος της ίδιας γυναίκας, όταν εκείνη ήταν έγκυος στο παιδί τους.
Έκτοτε, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και του επιβλήθηκε απαγόρευση επικοινωνίας με το θύμα.
Δεν ήταν, ωστόσο, η πρώτη φορά που η δικαστής Γκίλμαν έκανε σχόλια σχετικά με το φαγητό μέσα στη δικαστική αίθουσα.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ενώ προήδρευε σε διαφορετική υπόθεση που αφορούσε έναν άνδρα ο οποίος δήλωσε ότι εργαζόταν σε εστιατόριο θαλασσινών, η δικαστής αστειεύτηκε λέγοντας ότι δεν επρόκειτο να αναφερθεί στις «ικανότητές της στην παρασκευή γαρίδων».
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