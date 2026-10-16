Μια αγαπημένη Ιταλίδα ετοιμάζεται να επιστρέψει - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
Μια αγαπημένη Ιταλίδα ετοιμάζεται να επιστρέψει - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
Ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα καινούρια μοντέλα της Alfa Romeo θα υιοθετήσει σχεδιαστικά στοιχεία του εντυπωσιακού πρωτότυπου Cuorerosso.
Η νέα Giulietta αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της προϊοντικής στρατηγικής της Alfa Romeo και αναμένεται να παρουσιαστεί μετά το 2028.
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