Ποιο είναι για εσένα το καλύτερο αυτοκίνητο που έφτιαξαν οι Γάλλοι;
Ποιο είναι για εσένα το καλύτερο αυτοκίνητο που έφτιαξαν οι Γάλλοι;
Από avant-garde κατασκευές και πρωτόγονα supercar μέχρι προσιτά μοντέλα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, η Γαλλία έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην αυτοκίνηση.
UPD:
Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία έχει διαμορφώσει τη δική της, ξεχωριστή σχολή στην ιστορία του αυτοκινήτου.
Από τα πρωτοποριακά Citroen και τα πρακτικά μοντέλα που έβαλαν εκατομμύρια ανθρώπους πίσω από το τιμόνι, μέχρι τα ελαφριά sportscar και τα αγωνιστικά που απέκτησαν μυθική υπόσταση, η Γαλλία έχει προσφέρει αυτοκίνητα που ξεχώρισαν τόσο για την τεχνολογία όσο και για τη σχεδίασή τους.
Κάποια έγιναν σύμβολα της καθημερινής μετακίνησης, άλλα απέκτησαν συλλεκτική αξία και ορισμένα άλλαξαν για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε ένα αυτοκίνητο.
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UPD:
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