Ποιο είναι για εσένα το καλύτερο αυτοκίνητο που έφτιαξαν οι Γάλλοι;

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία έχει διαμορφώσει τη

στην ιστορία του αυτοκινήτου.



Από τα πρωτοποριακά Citroen και τα πρακτικά μοντέλα που έβαλαν εκατομμύρια ανθρώπους πίσω από το τιμόνι, μέχρι τα ελαφριά sportscar και τα αγωνιστικά που απέκτησαν μυθική υπόσταση, η Γαλλία έχει προσφέρει αυτοκίνητα που ξεχώρισαν τόσο για την τεχνολογία όσο και για τη σχεδίασή τους.