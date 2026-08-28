Θα έρθει Ελλάδα το αυτοκίνητο των 5.900 ευρώ που καίει μόλις 3,7 λτ./100 χλμ.

Την ώρα που η αγορά των προσιτών αυτοκινήτων στην Ευρώπη συρρικνώνεται και οι τιμές ακόμη και των μικρότερων μοντέλων έχουν αυξηθεί σημαντικά, στην Ιαπωνία εξακολουθεί να υπάρχει ένα καινούργιο τετραθέσιο αυτοκίνητο με αρχική τιμή κάτω από 6.000 ευρώ.

Πρόκειται για το ανανεωμένο Daihatsu Mira e:S, το οποίο διατίθεται από τις 27 Αυγούστου 2026 στην ιαπωνική αγορά. Η τιμή της βασικής έκδοσης L με κίνηση στους εμπρός τροχούς ορίστηκε στα 1.096.700 γιεν, ποσό που αντιστοιχεί, με την ισοτιμία της 27ης Αυγούστου, σε περίπου 5.900 ευρώ. Πρόκειται, φυσικά, για απλή μετατροπή της ιαπωνικής τιμής και όχι για πιθανή τιμή πώλησης στην Ευρώπη.

Το Mira e:S ανήκει στην ιδιαίτερα δημοφιλή κατηγορία των ιαπωνικών kei cars. Για να ενταχθεί ένα αυτοκίνητο σε αυτήν, ο κινητήρας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 660 κ.εκ., το μήκος τα 3,40 μέτρα και το πλάτος τα 1,48 μέτρα. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές συνοδεύονται στην Ιαπωνία από φορολογικά και άλλα οικονομικά πλεονεκτήματα, επιτρέποντας στους κατασκευαστές να προσφέρουν μικρά, ελαφριά και οικονομικά αυτοκίνητα σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.