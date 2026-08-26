Η επιστήμη μίλησε: Η μοτοσικλέτα μειώνει το στρες
Η επιστήμη μίλησε: Η μοτοσικλέτα μειώνει το στρες
Έρευνα με συμμετοχή της Harley-Davidson επιβεβαίωσε ότι η οδήγηση μοτοσικλέτας αυξάνει τη συγκέντρωση και μειώνει το άγχος.
Δεν είναι λίγοι οι αναβάτες που περιγράφουν την οδήγηση μοτοσικλέτας ως έναν τρόπο να αποφορτίζονται από την καθημερινότητα και να αφήνουν πίσω τους το άγχος.
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