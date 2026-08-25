Ρυπαίνουν πράγματι παραπάνω τα ηλεκτρικά από τα θερμικά αυτοκίνητα;
NEWSAUTO.GR

Ρυπαίνουν πράγματι παραπάνω τα ηλεκτρικά από τα θερμικά αυτοκίνητα;

Νέα έρευνα ήρθε να δείξει αν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πράγματι πιο «καθαρά» από τα θερμικά, με τα αποτελέσματα να έχουν ενδιαφέρον.

Ρυπαίνουν πράγματι παραπάνω τα ηλεκτρικά από τα θερμικά αυτοκίνητα;
Μπορεί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να μην εκπέμπουν ρύπους, όμως για την παραγωγή ηλεκτρισμού, αλλά και την κατασκευή των BEV μοντέλων, απαιτείται μεγάλη κατανάλωση ορυκτών πρώτων υλών.

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