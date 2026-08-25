Ρυπαίνουν πράγματι παραπάνω τα ηλεκτρικά από τα θερμικά αυτοκίνητα;

Νέα έρευνα ήρθε να δείξει αν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πράγματι πιο «καθαρά» από τα θερμικά, με τα αποτελέσματα να έχουν ενδιαφέρον.