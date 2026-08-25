Το μεγαλύτερο πρόβλημα των Κινέζων είναι τελικά οι… πόρτες!

Η μεγαλύτερη ανάκληση στην ιστορία της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας βρίσκεται σε εξέλιξη, με περίπου 4,3 εκατομμύρια αυτοκίνητα να επιστρέφουν στα συνεργεία για ένα πρόβλημα που αφορά στις πόρτες.