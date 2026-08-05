Δοκιμάζουμε τη Ducati Multistrada V4 Rally - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε τη Ducati Multistrada V4 Rally - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Οδηγούμε την αναβαθμισμένη Ducati Multistrada V4 Rally, μια συναρπαστική μοτοσικλέτα που αντιπροσωπεύει όλες τις αξίες της Ducati στην επέτειο των 100 ετών ζωής της.

Δοκιμάζουμε τη Ducati Multistrada V4 Rally - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
UPD:
Πριν από περίπου μια δεκαετία ξεκίνησε ένας «πόλεμος» κυρίως από τους Ευρωπαίους κατασκευαστές, να δείξουν και κυρίως να «φλεξάρουν» τις τεχνολογικές δυνατότητές τους βάζοντας στο κάδρο και έντονο το στοιχείο της πολυτέλειας. Η καλύτερη πλατφόρμα για αυτή την «επίδειξη» ήταν η κατηγορία των premium adventure touring μοτοσικλετών η οποία εξελίχθηκε να είναι αυτή τη στιγμή η ναυαρχίδα εταιρειών όπως η BMW Motorrad, η Ducati, η KTM κλπ.

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UPD:
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