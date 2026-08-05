Δοκιμάζουμε τη Ducati Multistrada V4 Rally - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Πριν από περίπου μια δεκαετία ξεκίνησε ένας «πόλεμος» κυρίως από τους Ευρωπαίους κατασκευαστές, να δείξουν και κυρίως να

τις τεχνολογικές δυνατότητές τους βάζοντας στο κάδρο και έντονο το στοιχείο της

. Η καλύτερη πλατφόρμα για αυτή την «επίδειξη» ήταν η κατηγορία των