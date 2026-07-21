Προ των πυλών το καινούργιο smart #2

Το αμιγώς ηλεκτρικό smart #2 βρίσκεται στο τελικό στάδιο εξέλιξης και δοκιμών, με στόχο να προσφέρει κορυφαία ευελιξία, υψηλή άνεση και αυξημένη ασφάλεια. Η επίσημη πρώτη εμφάνισή του θα γίνει τον Οκτώβριο στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.