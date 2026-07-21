Προ των πυλών το καινούργιο smart #2
Προ των πυλών το καινούργιο smart #2
Το αμιγώς ηλεκτρικό smart #2 βρίσκεται στο τελικό στάδιο εξέλιξης και δοκιμών, με στόχο να προσφέρει κορυφαία ευελιξία, υψηλή άνεση και αυξημένη ασφάλεια. Η επίσημη πρώτη εμφάνισή του θα γίνει τον Οκτώβριο στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.
Λίγους μήνες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, το νέο smart #2 ολοκληρώνει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δοκιμών σε διάφορες συνθήκες οδήγησης.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα