Τέλος τα... ξεχασμένα πρόστιμα - Που πάνε τα εκατομμύρια από τις κλήσεις;

Με την πλήρη ανάπτυξη του νέου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης παραβάσεων, την εγκατάσταση χιλιάδων καμερών τεχνητής νοημοσύνης και την ηλεκτρονική βεβαίωση των προστίμων, η Ελλάδα εισέρχεται σε μια εντελώς διαφορετική εποχή για την επιτήρηση της οδικής κυκλοφορίας. Στόχος δεν είναι μόνο η αύξηση της εισπραξιμότητας, αλλά κυρίως η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων μέσω της βεβαιότητας ότι κάθε παράβαση θα καταγράφεται και θα τιμωρείται.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τα πρόστιμα του ΚΟΚ που βεβαιώνονται κάθε χρόνο ανέρχονται περίπου στα 110 εκατ. ευρώ. Μέχρι σήμερα όμως εισπράττεται μόνο ένα μέρος τους, καθώς η διαδικασία είσπραξης περνούσε από διαφορετικές υπηρεσίες και δήμους, δημιουργώντας σημαντικές καθυστερήσεις και συχνά αδυναμία είσπραξης. Με το νέο σύστημα, η εικόνα αυτή αλλάζει ριζικά.