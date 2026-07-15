Σηκώνουν αυτοκίνητα από τους δρόμους της Αττικής

Τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εντοπισμού και απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, το οποίο εφαρμόζεται σε δεκάδες περιοχές του λεκανοπεδίου, με στόχο την αποσυμφόρηση των γειτονιών, τη βελτίωση της εικόνας των πόλεων και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Το φαινόμενο των εγκαταλελειμμένων οχημάτων δεν είναι νέο. Σε πολλούς δρόμους της Αθήνας και των προαστίων υπάρχουν αυτοκίνητα που παραμένουν ακινητοποιημένα για μήνες ή ακόμη και χρόνια, συχνά χωρίς πινακίδες, με σπασμένα τζάμια ή εμφανή σημάδια εγκατάλειψης. Εκτός από το ότι καταλαμβάνουν θέσεις στάθμευσης, αποτελούν εστίες ρύπανσης, συγκεντρώνουν απορρίμματα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργούν κινδύνους από διαρροές λαδιών, καυσίμων ή άλλων υγρών.