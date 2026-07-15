Το απίστευτο... ναυάγιο της Τουρκίας και του Ερντογάν

Παράλληλα, η επέκταση στην Ευρώπη εξελίσσεται με πολύ αργούς ρυθμούς, καθώς στη Γερμανία παραδόθηκαν μόλις 144 αυτοκίνητα μέχρι το τέλος του 2025. Αν και η Togg εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της τουρκικής αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι επιδόσεις της απέχουν σημαντικά από τις αρχικές εξαγγελίες για μια μάρκα που φιλοδοξούσε να εξελιχθεί σε διεθνή παίκτη και να αξιοποιήσει πλήρως τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες του εργοστασίου της.