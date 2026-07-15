Το απίστευτο... ναυάγιο της Τουρκίας και του Ερντογάν
Το απίστευτο... ναυάγιο της Τουρκίας και του Ερντογάν
Το 2025 η εταιρεία παρέδωσε 39.020 οχήματα, αριθμός αισθητά χαμηλότερος από τις αρχικές φιλοδοξίες για πολύ μεγαλύτερους όγκους παραγωγής και πωλήσεων, ενώ για το 2026 έχει θέσει στόχο παραγωγής άνω των 60.000 αυτοκινήτων, τη στιγμή που το εργοστάσιο της Gemlik έχει σχεδιαστεί ώστε σταδιακά να φτάσει σε ετήσια δυναμικότητα 175.000 οχημάτων.
UPD:
Παράλληλα, η επέκταση στην Ευρώπη εξελίσσεται με πολύ αργούς ρυθμούς, καθώς στη Γερμανία παραδόθηκαν μόλις 144 αυτοκίνητα μέχρι το τέλος του 2025. Αν και η Togg εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της τουρκικής αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι επιδόσεις της απέχουν σημαντικά από τις αρχικές εξαγγελίες για μια μάρκα που φιλοδοξούσε να εξελιχθεί σε διεθνή παίκτη και να αξιοποιήσει πλήρως τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες του εργοστασίου της.
δειτε εδω
δειτε εδω
UPD:
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