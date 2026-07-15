Αποστολή στη Γερμανία: Οδηγούμε τα νέα Jeep Compass e-Hybrid Plug-In & 4xe (+video)

Η αίσθηση του να κρατιέσαι από το τιμόνι σχεδόν στο πλάι, με τη μία γωνία του αυτοκινήτου να σημαδεύει κάπου στα δέντρα και πατάς το γκάζι ακούγοντας…τίποτα είναι σχεδόν απόκοσμη. Το τετρακίνητο μέλλον προβλέπεται σιωπηλό αλλά και πολύ αποτελεσματικό, αν κρίνουμε από τις πρώτες, διόλου αμελητέες, δοκιμασίες που μας έβαλαν να κάνουμε με το αμιγώς ηλεκτρικό και φουλ τετρακίνητο Compass 4xe.





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