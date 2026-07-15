Τι να ξέρεις πριν ταξιδέψεις με το κατοικίδιό σου στο αυτοκίνητο

Το καλοκαίρι είναι εδώ, και όσοι έχουμε κατοικίδια ήδη σκεφτόμαστε πώς θα ταξιδέψουμε με το αυτοκίνητο μαζί με αυτά. Ακολουθούν μερικά tips που θα κάνουν τη διαδρομή πιο ευχάριστη και το κυριότερο πιο ασφαλή.