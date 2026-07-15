Τι να ξέρεις πριν ταξιδέψεις με το κατοικίδιό σου στο αυτοκίνητο
NEWSAUTO.GR

Τι να ξέρεις πριν ταξιδέψεις με το κατοικίδιό σου στο αυτοκίνητο

Το καλοκαίρι είναι εδώ, και όσοι έχουμε κατοικίδια ήδη σκεφτόμαστε πώς θα ταξιδέψουμε με το αυτοκίνητο μαζί με αυτά. Ακολουθούν μερικά tips που θα κάνουν τη διαδρομή πιο ευχάριστη και το κυριότερο πιο ασφαλή.

Τι να ξέρεις πριν ταξιδέψεις με το κατοικίδιό σου στο αυτοκίνητο

Το κατοικίδιο είναι μέλος της οικογένειάς μας. Από τη στιγμή που πηγαίνουμε οικογενειακά διακοπές, ειδικά αν δεν έχουμε κάποιον να προσέχει το ζωάκι μας, πρέπει να το πάρουμε μαζί μας.

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