Οδηγούμε στα δάση της Γερμανίας το πολυαναμενόμενο Plug-in υβριδικό Jeep Compass

Η αίσθηση του να

σχεδόν στο πλάι, με τη μία γωνία του αυτοκινήτου να σημαδεύει κάπου στα

και πατάς το γκάζι ακούγοντας…τίποτα είναι σχεδόν

. Το τετρακίνητο μέλλον προβλέπεται

αλλά και

, αν κρίνουμε από τις πρώτες, διόλου αμελητέες, δοκιμασίες που μας έβαλαν να κάνουμε με το

και φουλ τετρακίνητο