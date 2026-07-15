Οδηγούμε στα δάση της Γερμανίας το πολυαναμενόμενο Plug-in υβριδικό Jeep Compass
NEWSAUTO.GR

Οδηγούμε στα δάση της Γερμανίας το πολυαναμενόμενο Plug-in υβριδικό Jeep Compass

Το πρώτο νέο Compass που δοκιμάσαμε ήταν το «βασικό» υβριδικό με τους 145 PS. Το επόμενο κύμα ωστόσο, με την plug-in έκδοση και -πολύ περισσότερο- την αμιγώς ηλεκτρική τετρακίνητη, βρίσκεται με έναν παράδοξο τρόπο πολύ πιο κοντά στην ουσία της φιλοσοφίας της Jeep.

Οδηγούμε στα δάση της Γερμανίας το πολυαναμενόμενο Plug-in υβριδικό Jeep Compass
Η αίσθηση του να κρατιέσαι από το τιμόνι σχεδόν στο πλάι, με τη μία γωνία του αυτοκινήτου να σημαδεύει κάπου στα δέντρα και πατάς το γκάζι ακούγοντας…τίποτα είναι σχεδόν απόκοσμη. Το τετρακίνητο μέλλον προβλέπεται σιωπηλό αλλά και πολύ αποτελεσματικό, αν κρίνουμε από τις πρώτες, διόλου αμελητέες, δοκιμασίες που μας έβαλαν να κάνουμε με το αμιγώς ηλεκτρικό και φουλ τετρακίνητο Compass 4xe.

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