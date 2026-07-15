Σε απεργία η Hyundai...
Σε απεργία η Hyundai...
Όπως έγινε γνωστό, οι εργαζόμενοι της Hyundai αποφάσισαν και έκαναν τριήμερη κυλιόμενη απεργιακή κινητοποίηση η οποία ίσως συνεχιστεί.
Όπως έγινε γνωστό, οι εργαζόμενοι της Hyundai αποφάσισαν και έκαναν τριήμερη κυλιόμενη απεργιακή κινητοποίηση η οποία ίσως συνεχιστεί.
UPD:
Στη Hyundai, οι εργαζόμενοι έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις με τα στελέχη της διοίκησης για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας. Ωστόσο, ως τώρα, οι συνομιλίες ήταν άκαρπες, με αποτέλεσμα να κάνουν τριήμερη κυλιόμενη απεργία.
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UPD:
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