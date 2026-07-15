Σε απεργία η Hyundai...

Στη Hyundai, οι εργαζόμενοι έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις με τα στελέχη της διοίκησης για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας. Ωστόσο, ως τώρα, οι συνομιλίες ήταν άκαρπες, με αποτέλεσμα να κάνουν τριήμερη κυλιόμενη απεργία.





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