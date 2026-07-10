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Δοκιμάζουμε το νέο Opel Astra με τους 196 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το νέο Opel Astra με τους 196 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Για 35 χρόνια, ως τώρα, το Astra δείχνει με τον καλύτερο τρόπο τη φιλοσοφία της Opel στη νεότερη εποχή, αποτελώντας το αντιπροσωπευτικότερο εμπορικό μοντέλο της.

Δοκιμάζουμε το νέο Opel Astra με τους 196 ίππους - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Από το 1991 έως τις ημέρες μας, στην Opel έχουν ένα σημαντικό ρόλο αλλά και μια μεγάλη υποχρέωση: Να φροντίζουν για τη διαρκή εξέλιξη του Astra.

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