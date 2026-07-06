Το αδιανόητα γρήγορο νέο αυτοκίνητο του Εβάν Φουρνιέ

Mετά την κατάκτηση της EuroLeague, την ανάδειξή του σε MVP του Final Four και την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, ο Γάλλος σούπερ σταρ αφήνει για λίγο πίσω του τα παρκέ και απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές έχοντας δίπλα του το νέο του αυτοκίνητο, μια εντυπωσιακή BMW M2 CS των 530 ίππων που παρέλαβε από την BMW SPANOS.

Η συγκεκριμένη BMW δεν είναι απλώς ένα ακόμη σπορ κουπέ. Πρόκειται για μία από τις πιο ακραίες και συλλεκτικές εκδόσεις που έχει παρουσιάσει ποτέ το τμήμα BMW M. Ο Φουρνιέ επέλεξε το αυτοκίνητο σε ιδιαίτερη απόχρωση Velvet Blue, συνδυάζοντάς το με χρυσές ζάντες M, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Το συνολικό κόστος της εξατομικευμένης έκδοσης φτάνει περίπου τις 160.000 ευρώ.