F1: Εξιλέωση (video)

Θα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω στο 2022. Ο Σαρλ Λεκλέρ έχει την ευκαιρία να κερδίσει στο Σίλβερστοουν και να πάρει την τρίτη του νίκη στη σεζόν, κλείνοντας την διαφορά του από τον Φερστάπεν στο πρωτάθλημα.



Αλλά στους τελευταίους γύρους, με το Safety Car να βγαίνει στην πίστα, η Ferrari αποφασίζει να φωνάξει τον Σάινθ και όχι εκείνον -που προηγείται και στον αγώνα- για φρέσκα ελαστικά. Μετά την επανεκκίνηση ο Λεκλέρ κατρακυλά στην κατάταξη ενώ ο Σάινθ κερδίζει. Είναι η τρίτη πολύ πιθανή νίκη που χάνει ο Σαρλ εκείνη τη σεζόν με υπαιτιότητα της ομάδας του.





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