Πίστα Formula 1 στην Ελλάδα από τον Μάριο Ηλιόπουλο
NEWSAUTO.GR

Πίστα Formula 1 στην Ελλάδα από τον Μάριο Ηλιόπουλο

Έτοιμος να αλλάξει τα δεδομένα ακόμα και στον μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι ο Super Mario καθώς ετοιμάζει επένδυση άνω των 100.000.000 ευρώ στην Χαλανδρίτσα (Πάτρα) για πίστα προδιαγραφών Formula 1.

Πίστα Formula 1 στην Ελλάδα από τον Μάριο Ηλιόπουλο
UPD:
Εδώ και δεκαετίες, ακούμε στην Ελλάδα για πίστες προδιαγραφών Formula 1. Αρκετά συχνά έχουμε δει σχέδια, τα οποία κάπου… χανόντουσαν, επέστρεφαν και πάλι στην επικαιρότητα αλλά έμεναν πάντα στα χαρτιά.

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UPD:
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