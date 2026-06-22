Πίστα Formula 1 στην Ελλάδα από τον Μάριο Ηλιόπουλο

Εδώ και δεκαετίες, ακούμε στην Ελλάδα για πίστες προδιαγραφών Formula 1. Αρκετά συχνά έχουμε δει σχέδια, τα οποία κάπου… χανόντουσαν, επέστρεφαν και πάλι στην επικαιρότητα αλλά έμεναν πάντα στα χαρτιά.