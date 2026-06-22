Suzuki SV-7GX: Με ανταγωνιστική τιμή στην Ελλάδα - Πότε έρχεται;
Suzuki SV-7GX: Με ανταγωνιστική τιμή στην Ελλάδα - Πότε έρχεται;
Μια ενδιαφέρουσα πρόταση από τη Suzuki στην κατηγορία των street touring με ανταγωνιστική τιμή.
Η Suzuki εγκαινιάζει τις παραγγελίες για το νέο SV-7GX, ένα μοντέλο που από τα πρώτα δεδομένα φάνηκε να έχει έναν πολύ ενδιαφέρον συνδυασμό δυνατοτήτων.
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