Suzuki SV-7GX: Με ανταγωνιστική τιμή στην Ελλάδα - Πότε έρχεται;

Η Suzuki εγκαινιάζει τις παραγγελίες για το νέο SV-7GX, ένα μοντέλο που από τα πρώτα δεδομένα φάνηκε να έχει έναν πολύ ενδιαφέρον συνδυασμό δυνατοτήτων.