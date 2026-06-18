Φθηναίνουν τα καύσιμα στην Ελλάδα
Φθηναίνουν τα καύσιμα στην Ελλάδα
Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ρίχνει τις τιμές στο πετρέλαιο και αυτό θα αρχίσει σταδιακά να φαίνεται στα πρατήρια και τις «τσέπες» μας.
Η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές ενέργειας, οδηγώντας το πετρέλαιο σε σημαντική πτώση και δημιουργώντας προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα και στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα