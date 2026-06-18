Φθηναίνουν τα καύσιμα στην Ελλάδα
NEWSAUTO.GR

Φθηναίνουν τα καύσιμα στην Ελλάδα

Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ρίχνει τις τιμές στο πετρέλαιο και αυτό θα αρχίσει σταδιακά να φαίνεται στα πρατήρια και τις «τσέπες» μας.

Φθηναίνουν τα καύσιμα στην Ελλάδα
Η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές ενέργειας, οδηγώντας το πετρέλαιο σε σημαντική πτώση και δημιουργώντας προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα και στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα.

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