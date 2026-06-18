Φθηναίνουν τα καύσιμα στην Ελλάδα

Η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές ενέργειας, οδηγώντας το πετρέλαιο σε σημαντική πτώση και δημιουργώντας προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα και στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα.